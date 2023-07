Un coche impacta con un muro en Ribadeo y una furgoneta vuelca en Riotorto

Los servicios de emergencias fueron alertados este sábado por la mañana por el choque de un turismo contra un muro en Ribadeo y por el vuelco de una furgoneta en Riotorto, en ambos casos con conductores que no requirieron atención sanitaria.

El accidente de Ribadeo se produjo en la N-642 a la altura de Santalla de Vilaousende. Según la información del 112, la persona que iba en el interior salió por sus propios medios y no estaba herida, pero solicitaba asistencia al salir humo del vehículo.

En Riotorto el accidente se produjo también en carretera nacional, la 640, a la altura de A Órrea. En este caso fue una camioneta que volcó e inicialmente se dirigían al punto los bomberos de Barreiros, que dieron vuelta cuando les confirmaron que no había ninguna persona atrapada y que no era necesaria su intervención. El conductor resultó herido de carácter leve y no quiso asistencia sanitaria.