Coche divertido, coche que se revaloriza

Hay quien prefiere el olor a nuevo al salir del concesionario y quien prefiere saborear un coche clásico. Jose Basanta López vive en Xove y es de estos últimos. Para prueba el BMW E30 que adquirió hace tan solo tres meses en Salamanca, después de mucho buscar y zafarse de las trampas. Claro que su oficio de mantenedor mecánico en Alúmina (trabaja para Noguera) ayuda a este vivariense a reconocer lo que merece la pena y evitar las tramas.

"Miras por internet e fun ver moitísimos que venden como marabillosos, tratando de enganarte pero eu necesitaba un bo e xa restaurado porque non teño tempo para facelo. Este de 120.000 km xa estaba preparado de chasis moi ben pintadiño e con motor feito de cero en RT Racing, de Madrid, con apenas 2.000 km", dice. Para saber algunas otras cosas, como que estuvo 10 años parado en un garaje, tuvo que pagar la consulta en una página especializada. Y prácticamente lo estrenó en el rallye de regularidad de Viveiro.

Era una prueba bastante larga y a veces complicada, como el tramo de Ourol donde muchos participantes se despistaron, pero le gustó y "só a fastidiamos nun tramo". El 320 seis cilindros y 130 caballos es un coche de diversión pero también una inversión. "Buscaba este ou un 325 pero se me ía de presuposto, e xa non digamos un M3, polos que piden 40.000 euros mínimo. Estes coches están buscados e se os coidas ben, non perden valor co tempo. Aparte de ser algo que che gusta, levan anos subindo de prezo, ao igual que outros coches antes ‘normais’ coma os Peugeot 205 GTI, que poden valer máis de 12.000 euros. De feito meu irmao Martín restaurou e montou un todo, facéndoo el, con pezas orixinais de Francia", argumenta sobre un mercado para entendidos.

Su primer coche, a los dos meses de sacarse el carné, ya fue otro BMW, un 318 Ti 2.000 de 130 CV y recuerda con orgullo que lo vendió tras algún susto pero "sen un golpe" para comprarse otro de la marca pero un 320 E46 diésel de 150 CV. Va para 17 años con él, y 512.000 kilómetros. Es su automóvil de diario, que se conforma con cinco litros y pico de gasóleo a los cien, mientras que el E30 necesita 10 de gasolina, como media.

No obstante, lo tiene claro, mejor el más antiguo pues uanque pierda en velocidad, "a elegancia estética, a deportividade e as sensacións de condución non teñen cor, hai menos controis e se precisan maus para levalo". También había probado una vez en el circuito de A Pastoriza el M3 E30, el 2.3 4 cilindros atmosférico de más de 300 CV pero eso son palabras mayores y necesita un buen autoblocante atrás para ir en mojado.

Para el futuro, ahora que ya tiene un crío, no le disgustaría otro BMW pero de la serie F90 o F91 con carrocería familiar, quizás un 325 de 170 CV. Tanto Jose como otros aficionados a estos coches, es el comportamiento dinámico y no la potencia lo que más aprecian. Eso y comprar sin que al minuto siguiente el coche se deprecie un 20% y otro 10% anual hasta que cumpla los seis años y ya no sea nuevo.

Con lo clásico, la marca y modelo, el equipamiento y el uso, influyen, pero todo está en escoger bien "e pasalo como nenos".