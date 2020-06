"O coche caeu dando voltas e asustoume"

El pasado domingo fue una jornada aciaga en las carreteras mariñanas con varios accidentes. Uno de ellos, muy singular, tuvo lugar en el municipio de A Pontenova. Lo sufrió el vecino de dicho concello Alfredo Castaño Fernández, quien se despeñó con el automóvil que conducía por un desnivel de unos 50 metros de altura. Pese a su edad, se encuentra bien para conducir y explica que pasa a menudo por ese lugar "e non me explico que pasou. Supoño que foi un despiste, o caso é que se me saíu o coche da estrada", relata ya más tranquilo.

Dice que en el momento en que el vehículo se despeñó "asusteime porque foi dando voltas conmigo dentro, ata que parou e vin que estaba ben".

Después llegó el momento de esperar a que llegase la ayuda pertinente para poder sacarlo del lugar en el que se encontraba, en la zona de Dodrín.

Como Alfredo no podía salir del coche por sus propios medios tuvo que ser excarcelado después de que un familiar suyo se encargase de avisar al 112. Fue algo rápido ya que otro vecino avisó a su vez de que había visto al vehículo precipitarse por el terraplén. Tras la intervención de los GES de A Pontenova, los bomberos de Barreiros y el 061 el hombre fue trasladado al Hula, donde le hicieron una exploración y comprobaron que se encontraba bien.

Él mismo lo certificaba este miércoles: "Estou ben, asusteime pero ó final non foi nada para o que puido ser" y se lamenta de que "co coche si que non hai que facer. Aínda está alí, hai que esperar a que poida vir alguén para sacalo, que estará complicado".

También recuerda que otro factor que pudo incidir en su salida de vía fue que "esa zona está recién amañada e ó mellor me confundín por eso", aunque en todo caso se felicita de estar de vuelta en casa y de que "non me pasase nada de nada".