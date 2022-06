Coca-Cola reduce su huella de carbono gracias a la innovación en sus envases

La planta coruñesa de Coca-Cola incorpora el diseño que une los tapones a las botellas, un innovador proyecto de la embotelladora que llegará a Galicia tras el verano y con el que se facilitará el proceso de reciclado al conseguir que se realice de forma conjunta, lo que evitará que muchos tapones se pierdan.

Se trata de una medida que se une a otras muchas que tiene en marcha la compañía dentro de su estrategia de sostenibilidad para Europa Occidental, Avanzamos, y de la que habló María Sande, responsable de comunicación de la zona noroeste de Coca-Cola Europacific Parner, el concesionario de la firma para Europa Occidental y el Pacífico, durante su intervención en la mesa redonda organizada por El Progreso sobre Sostenibilidad: hoja de ruta para el futuro de la sociedad.

Un encuentro en el que también participó Bruno de Llano, especialista en la gestión de residuos de la sociedad ambiental Ecoembes; el alcalde cervense, Alfonso Villares, que fue presidente durante cuatro años y hasta 2019 de la comisión de medio ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias; la edil de Medio Ambiente cervense, Mali Méndez, y el técnico municipal del área, Javier Lamelas. Un debate, desarrollado en la casa de la cultura de San Cibrao y moderado por el delegado de El Progreso en A Mariña, Xavier Lombardero.

Una cita que sirvió para conocer dónde estamos en materia de reciclaje y en la que se constataron que todos los avances, que han sido muchos, tienen que ser aun mayores para afrontar el reto de conseguir un planeta más limpio y sostenible para las generaciones presentes y futuras.

Alfonso Villares: "O obxectivo é voltar á economía circular e o exemplo son os nosos pais e avós, que aproveitaban todos os residuos"

EMPRESAS Y PERSONAS. Una implicación en la que tiene mucho que decir el ciudadano de a pie, pues "por moitos contedores que poñamos, eles son os que teñen que darlle uso, porque do contrario todo o que facemos non vale de nada", aseveró la concejala, pero en la que también tienen mucho peso las grandes compañías, como es el caso de Coca-Cola.

Conscientes de contribuir a la mejora y conservación del medio ambiente en las comunidades que opera, la firma inició en 2017 la estrategia Avanzamos, basada en acciones tras consultar a más de 2.000 personas, entre accionistas, empleados, clientes, consumidores y ONG, tras la que se estableció una hoja de ruta basada en seis líneas fundamentales: agua, ingredientes, envases, cadena de suministro, clima y sociedad.

Entre los objetivos fijados se encuentra la reducción para 2025 de un 20% del agua que usan en las fábricas que, de momento, está en un 17%, además de devolver a la naturaleza todo el agua que usan en el embotellado de sus productos. Para lograrlo, Coca-Cola trabaja en diversos proyectos medioambientales de recuperación de zonas de alto valor ecológico en colaboración con ONG, universidades, institutos tecnológicos, organismos públicos y otros agentes expertos en la conservación del agua.

Otro de los objetivos más ambiciosos de Coca-Cola es la reducción de su huella de carbono. En su estrategia de sostenibilidad se han marcado como obetivo reducir en un 30% sus emisiones para 2030 y alcanzar la neutralidad climática una década después. Una cuestión para la que es fundamental un cambio en los envases, que ya se ha ido produciendo gracias a la apuesta en innovación y ecodiseño.

María Sande: "Devolvemos a la naturaleza toda el agua que se usa en las fábricas, a través de proyectos ambientales"

"La meta es conseguir que el cien por cien de nuestros envases sean reciclables o reutilizables. Actualmente, en España, el 99,7% lo son; y, a finales de año, todo el portfolio tendrá al menos un 50% de PET de origen renovable", afirmó Sande, quien recordó además su apuesta por la economía circular, proponiendo un modelo de crecimiento en el que los envases puedan convertirse en otros al finalizar su vida útil, sin que ninguno termine como residuo. En este sentido, un buen ejemplo son los envases de cristal destinados fundamentalmente al sector hostelero, los cuales tienen una vida media de 30 usos y cuando están deteriorados se reciclan para hacer nuevas botellas, recalcó.

MÁS LIGEROS. En lo que al ecodiseño se refiere, aligerar el peso de los envases permite reducir el uso de materias primas y favorecer un transporte más eficiente. "Hemos conseguido reducir el peso de nuestras botellas de plástico en un 25% desde 2010. Esto se suma al objetivo de Coca-Cola de aumentar progresivamente la cantidad de material reciclado en sus envases. Así, actualmente, nuestras botellas PET contienen un 25% de plástico reciclado, con el objetivo, de alcanzar el 50% a final de año, aunque en el agua Smart Water que embotellamos lo tiene ya al 100%", recalcó la responsable de la multinacional.

Una empresa que a los tapones unidos al cuello de la botella incluye otras novedades, como la sustitución de las anillas de plástico que unen las latas por una agrupación de cartón procedente de fuentes sostenibles.

Una medida a la que suma su participación en programas de sensibilización, como el de Mares Circulares a través de la asociación ambiental Chelonia, y que entre la extensa red de colaboradores cuenta con el Concello de Cervo, donde jóvenes del IES Marqués de Sargadelos procedieron a la limpieza de las playas.

Bruno de Llano: "El 87% de los envases del contenedor amarillo se reciclan, pero hay que conseguir que lleguen ahí"

En el marco de Mares Circulares, Coca-Cola ha puesto en marcha también un premio para la financiación de proyectos o startups que ayuden a solventar el problema de los residuos y, con ello, se contribuya a la conservación del planeta.

Una labor que aúna voluntariado y concienciación, al igual que Hostelería por el clima, una campaña con más de 2.000 negocios adheridos en España — 272 de ellos en Galicia— que han tomado ya 4.000 medidas para el cuidado del medio ambiente, concientes de que "muchos personas haciendo pequeñas acciones redunda en un beneficio común y aunque se invierta, a la larga sale rentable", explica María Sande.

DISTINCIÓN LOCAL. El Concello de Cervo también puede presumir de contar con un reconocimiento por el cuidado del medio marino, pues el pasado año fue distinguido por Salvamento Marítimo por una iniciativa de recuperar residuos encontrados en el mar. "O que fixemos foi contedores con palés e cinceiros aproveitando botellas de auga de cinco litros, co fin de evitar que as cavichas terminaran no areal", explica el técnico de medio ambiente, Javier Lamelas, quien recuerda que en verano se recogieron 1.600 colillas, "que de non estar aí terminarían contaminando porque tardan moito en degradarse".

"O obxectivo é que os rapaces vexan que se poda dar un novo so as cousas e que esta actividade permiteu recuperar neumáticos arrastrados polo mar, también outros tirados no monte, e darlles outra visa, pois cos residuos fixemos cousas de decoración de Nadal ademais de coidar o ecosistema mariño", recordó Lamelas.

"El 99,5% de los municipios de Galicia cuentan con recogida selectiva"

Ecoembes es una organización sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases domésticos ligeros en España. Una entidad que ha llevado el reciclaje selectivo al 99,5% de los municipios de Galicia, donde el pasado año se recogieron 69.300 toneladas, según los datos apuntados por Bruno de Llano, especialista en gestión de residuos de la asociación y uno de los ponentes del debate.

El responsable conoce de la importancia de las campañas de sensibilización para mejorar los datos e insiste en que "el 87% de los envases del contenedor amarillo se reciclan, pero hay que conseguir que lleguen ahí", dijo. Un contenedor destinado a briks, envases ligeros y latas, en el que cada gallego depositó de media quince kilos el pasado año y otros tanto en el contenedor azul, donde se deposita papel y cartón.

Unas cifras positivas que lo son aun más en el ayuntamiento de Cervo, "que recicla el doble de la media gallega en el amarillo y 17,5% en el azul. Se están haciendo las cosas bien, pero no se puede parar y hay que seguir trabajando", recalcó.

Un esfuerzo que en el caso de Ecoembes pasa por extender las zonas de recogida, con residencias de mayores y locales de hostelería, que en el municipio cervense son una veintena. Un compromiso que lo es también de mejora del medio ambiente, para lo que también colaboran con la entidad medioambiental Libera. "Se trata de tener conciencia y ciencia, ver qué residuos se generan y cómo ayudar a reducirlos", apostilla De Llano.

CÓDIGO QR. Una de las apuestas innovadoras de Ecoembes es el programa Reciclo, un plan piloto extendido por toda España y que en Galicia se está probando en las ciudades de Vigo y Santiago.

"Se trata de reciclar con un teléfono móvil. Es un sistema de devolución y recompensa con el que se hace una foto al QR del producto que se deposita en el contenedor, lo que genera puntos para canjerar por productos sostenible o para ayudar a entidades locales", afirma De Llano.

Reconoce que es un aliciente para fomentar que la gente recicle sin pereza y ya funciona algo similar en centros comerciales, con descuentos en el cine o en transportes.



Alfonso Villares "Temos que incidir na educación ambiental dende pequenos"

El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, puede sacar pecho de los positivos datos de su concello en materia de reciclaje, aunque es consciente de que todavía se puede hacer mucho por mejorar e incidió en algo que se convirtó en uno de los argumentos claves del debate en la casa de la cultura de San Cibrao como es el hecho de que las personas tienen que ser conscientes de su poder individual, tanto para reciclar como para producir menos residuos. "Hai que incidir na educación ambiental dende pequenos", recordó el mandatario de un concello que tiene la gestión directa de los servicios, entre ellos la recogida de la basura, lo que le permite poder variar la periodicidad en momentos puntuales que así lo aconsejen. El mandatario insistió en que la mejor opción es siempre la más sencilla "e voltar á economía circular como a que viviron os nosos pais e avós ten que ser o obxectivo", advirtió, en el sentido de aprovechar los residuos.



300 DOMICILIOS. Son los que están adheridos al programa de compostaje, preferentemente viviendas unifamiliares que apuestan por convertir sus residuos orgánicos en abono gracias a la entrega gratuita de composteros por parte del Ayuntamiento.



PLANTACIONES. Una medida que lleva años funcionando y que cada vez tiene más aceptación, porque "necesítase sensibilización e tempo para que as medidas calen", aseveró la edil Mali Méndez, consciente por ejemplo de que se tardaron varios años en recoger los frutos de apostar por playas sin humos, en la que fueron pioneros. También tienen en marcha otros programas dirigidos a la gente más joven, "e dúas veces ao ano facemos plantacións cos colexios e o instituto". Son siempre árboles autóctonos los que se siembran, tanto en montes municipales como en mancomunados. El Concello tiene habilitada una senda botánica en Sargadelos, en la que es posible aunar el senderismo con el conocimiento de los diferentes árboles, identificados con carteles.



ORNITOLOGÍA. Desde medio ambiente se puso en marcha también una ruta de ornitología, "para que os pequenos se familiaricen coas aves do seu entorno, para as que colocamos pousadeiros e que ten moita aceptación", aseveró el técnico medioambiental del Concello de Cervo, Javier Lamelas.



CUATRO. 4 arenales gallegos cuentan con la bandera Ecoplaya, que los distingue como sostenible, siendo el arenal de O Torno, en San Cibrao, el único que la ondea en la provincia de Lugo. Una playa que también recibió este año la Bandera Verde, cuenta un orgulloso Javi Lamelas.