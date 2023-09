¿Se cobrará el agua de estos meses en Foz?

La recomendaciónde no beber agua de la traída en Foz ni usarla para cocinar por la detección de valores de trihalometanos por encima de los recomendados vuelve a estar activa desde el 25 de agosto por segunda vez este verano, cuando también se activó entre el 3 y el 12 de agosto. Ante esta situación, muchos se preguntan si los recibos se pasarán igual que si no hubiera ningún tipo de restricción. "Ata o momento non hai nada definido nese sentido", responde el alcalde, Fran Cajoto, que sigue incidiendo e que se están realizando análisis cada dos días por laboratorios especializados y se realizan los tratamientos correspondientes, además de informar a Sanidade.

Precisamente ante esta situación, la empresa concesionaria del servicio, Gestagua, anunció ayer una inversión de 53.000 euros para mejorar la respuesta de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (Etap) del municipio "ante los efectos más inmediatos del cambio climático, que incluyen tanto episodios de sequía como de precipitaciones intensas, circunstancias que implican una mayor afluencia de materia orgánica a la planta y que, previsiblemente, continuarán en un futuro inmediato", explican desde la firma.

La inversión servirá, como acordó con el Concello, para cambiar el medio filtrante de la actual arena silícea a la arcilla expandida, "que además de una mayor durabilidad, aporta numerosas ventajas respecto a la actual, facilitando la mejora en la calidad del agua, así como un notable ahorro energético y de agua consumida en el proceso de potabilización".

Ventajas

El jefe de servicio de Gestagua en Foz, Ramón Hernando Fernández, detalló el martes las ventajas del nuevo medio filtrante. Así, habló de una mayor eficiencia de filtración: "Mejora en la calidad del agua tratada debida a una eliminación de sólidos en suspensión responsables de la turbidez, metales en disolución y materia orgánica particulada superior a la actual". También citó una mayor velocidad de filtrado, aumentando la capacidad volumétrica de tratamiento del sistema actual, y de ciclos de filtrado más cortos, "lo que supone un ahorro de energía y de agua en el lavado de los filtros".

Partido Popular

Con respecto a la situación que se vive en Foz con el agua, volvió a pronunciase el martes el PP. El portavoz, Javier Castiñeira, exigió al gobierno local "non desviar a atención coas análises, xa que é o mínimo que se debe realizar, pero non se pode esquecer que hai unhas responsabilidades que asumir e unhas respostas mínimas que dar a toda a veciñanza, que tantos inconvenientes levan sufrindo todas estas semanas".

Los populares destacan que los vecinos tienen "moitas dúbidas sobre a situación que todos vivimos e aí é onde erra unha e outra vez o equipo de goberno". "Non teñen ningunha présa por resolver os problemas nin por axudar aos veciños e resolver esta situación e a que poidan realizar as reclamacións pertinentes como afectados que son", dicen. También apelan al BNG, socio de gobierno del PSOE. Aseguran que tienen una postura "cómoda e cómplice". "Ao igual que no mandato anterior, os edís nacionalistas seguen submisos ao equipo de goberno, sendo totalmente incapaces de facer calquera tipo de crítica ou petición de explicacións, máxime nun asunto tan grave coma este", aseguran.

Los populares siguen insistiendo en que es necesaria una comisión de investigación y una oficina para ayudar a los afectados a presentar sus reclamaciones, "ante o Concello ou ante a concesionaria do servizo". "Hoxe (por el martes) mesmo formalizamos a petición do pleno extraordinario que o luns anunciabamos para que o goberno local dea as explicacións mínimas que os veciños merecemos".

Captación de agua de Lexoso, en Ribadeo. JOSÉ Mª ÁLVEZ

La lluvia levanta las restricciones en Ribadeo

Las lluvias caídas durante las dos últimas semanas en Ribadeo hicieron al alcalde, el popular Dani Vega, decidirse por levantar las restricciones al consumo de agua que había marcado con un bando. El regidor ribadense explica que tomó esa decisión en el organismo que denominó Mesa da Auga en el que se sentaban representantes de todos los sectores y empresas implicados en la gestión de ese bien tan preciado.

Pluviometría

Pero lo cierto es que los valores recogidos en la estación meteorológica del centro Pedro Murias en Vilaframil, de Meteogalicia, arrojan unas cifras concluyentes, ya que desde el pasado 25 de agosto hasta ayer llovió todos los días salvo dos. La jornada con mayor pluviometría registrada fue la del 2 de septiembre con 11,5 litros por metro cuadrado en este punto. Muy cerca se quedó el día 26 de agosto con 11,2 litros por metro cuadrado. El resto de días la cantidad de lluvia caída en esa parte de Ribadeo fue oscilando. El día 25 cayeron 7,5 litros por metro cuadrado, el 27 fueron 4,5; el 28 cayeron 7,7 litros por metro cuadrado; el 29 4,4 litros y los días 30 y 31 no lluvió. En septiembre en el primer día solo se registró 0,1 litros por metro cuadrado, en una jornada húmeda pero con barruzo más que con lluvia. Luego llegó la lluviosa jornada del día 2 y el domingo pasado cayeron 5,3 litros por metro cuadrado. Hay que apuntar que en otras zonas de Ribadeo el agua caída fue mucho más intensa ya que durante esa madrugada se registraron fuertes trombas de agua en distintas zonas. En el casco urbano, por ejemplo, amenazó incluso el desarrollo del Xara Fest.

Uso responsable

Dani Vega apuntó que a partir de ahora "poderase facer unha vida normal, pero o que si pedimos é que se sexa coherente e responsable na xestión da auga. É un recurso de todos e debemos tomar medidas para unha boa xestión".

Agradecimiento

Además, el alcalde ribadense tuvo palabras de agradecimiento para el comportamiento vecinal "por comprender durante este tempo estas medidas. Pedimos desculpas polos trastornos que puideron ocasionar, pero sempre foi pensando no ben de todos".