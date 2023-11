Suso Liste: "Os cogomelos se non os coñeces é mellor que non os empregues para cociñar, porque é perigoso"

A SEMANA Micolóxica da escola de hostalaría do IES de Foz xa é un clásico do outono e volve a vindeira semana con diferentes actividades e contidos relacionados cos cogomelos. Pero, sen dúbida, o acto estrela é a degustación que se ofrece como final das xornadas e que está prevista para o vindeiro xoves, ás dous e media da tarde, no comedor e na que se poderán probar máis de vinte elaboracións salgadas e doces. Cóntao Suso Liste, mestre de cociña do instituto focego.

É unha actividade coa que queremos que os rapaces saiban o que son os cogomelos e que lles teñan respecto porque é importante coñecelos ben para empregalos na cociña, por iso facemos as saídas ao monte. E tamén lles ensinamos a limpalos, elaboralos e a servilos. Facemos o proceso completo e ao mesmo tempo é unha actividade que nos serve para abrir o centro a xente de fóra para que coñezan o noso traballo.

Este ano a saída é a Campo do Oso, na Pastoriza.

Si, pensamos que coas previsións meteorolóxicas a Fraga Vella podería ser máis perigosa e optamos por esta opción.

Atoparán as mesmas especies?

A fraga é máis grande e saen máis cogomelos, pero aquí haberá. Entre os que collemos para montar a exposición e para a degustación, sumamos máis dunha trintena de especies como boletus, cantarelas, amanitas, cuescos, calvatia xigante, champiñóns ou laccarias. Hai moita riqueza de variedades.

E a partir de aí elaboran máis dunha vintena de pratos.

Temos planeados vinte, pero sempre hai algún a maiores.

Pode avanzar algún?

Haberá os clásicos pratos como croquetas, pizzas, arroz, champiñóns traballados con xamón e queixo ou o paté de lactarius con pan de centeo. Tamén teremos uns piononos, que son cilindros de biscoito recheos que acostuman a ser doces, pero imos facelos salgados e faremos distintas ensaladas e maridaremos os cogomelos con berberechos escabechados. Haberá distintos pratos fríos e quentes. Ademais, abriremos a degustación cun aperitivo servido en copa no que maridará o boletus con cava e mazá caramelizada.

É complicado cociñar cogomelos?

Hai que saber traballar con eles, dende limpalos a cociñalos, e non todos son iguais. Despois hainos que se cociñan e outros que se usan para aromatizar os pratos, como un arroz, por exemplo. E tamén se poden maridar entre eles. O que hai que conseguir á hora de cociñar con cogomelos é unha mestura de sabores, sen que uns interrompan os outros.

E recoñecelos?

Os cogomelos se non os coñeces é mellor que non os empregues porque é perigoso. Hai variedades que son moi parecidas e se son exemplares pequenos pódense confundir pois unha variedade é comestible e a outra non, aínda que sexan semellantes, pero non son iguais. E se chove aínda se complica máis porque poden decolorar e podes confundir un champiñón, que é comestible, cunha cicuta verde, que te pode matar.

Canto tempo dedican á degustación do xoves?

Hai cousas qua fixemos hai 15 días e dende o luns imos preparando cousas. O xoves facemos elaboracións que non se poden adiantar e ensamblamos os pratos finais.