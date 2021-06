CUANDO a principio de temporada en el Pescados Rubén Burela FSF se hablaba de objetivos, en el entorno del equipo se decían que sería "casi imposible" repetir el triplete. Pues lo han logrado. Y a los mandos de la nave naranja estaba Julio Delgado (Salamanca, 1968), que cumple una nueva temporada de éxitos al frente del equipo mariñano.

¿Hay que cambiar de lema?

Hay que buscar otro, porque el de "casi imposible" ya no nos vale. Repetir el triplete ha sido algo increíble. Durante la final de la Liga, con 2-0 perdiendo al descanso, ¿pensaba que se les iba el triplete? No. No es que hubiéramos creado muchas ocasiones en la primera parte, pero ellas tampoco y desperdiciamos un doble penalti. Teníamos nuestras armas y confiaba en el equipo. Estaba difícil, y si te soy sincero tampoco me esperaba una remontada así en 7 o 8 minutos, pero con el carisma que tienen estas jugadoras... El aspecto emocional es muy importante, y con el 2-1 nosotros fuimos para arriba y ellas para abajo.

¿Ha visto un gran salto adelante en esta última parte de la temporada de Ale de Paz, que marcó tres goles en la final?

No es que no me guste individualizar, pero en un partido fue protagonista Jane y Peque, el otros aparecen Ale, Dany... Es lo bonito de tener grandes jugadoras.

Hábleme de Ale de Paz.

Siempre ha sido de mi gusto. Tiene unas características especiales, una jugadora pequeña, rápida, habilidosa, técnicamente muy buena. Cuando llegas a Burela tienes que buscar tu espacio, y es difícil. Yo hablé con ella y le dije que seguía confiando en ella, que tenía que buscar ese sitio, y lo ha encontrado. Se encuentra muy a gusto, tiene una gran confianza y es muy fuerte mentalmente.

¿Cuánto hay que remontarse en el tiempo para recoger los frutos en forma de títulos de estas dos últimas temporadas?

Son cinco o seis años de trabajo. No es que estas dos últimas temporadas hayamos cogido una varita mágica y hayamos ganado. Jugadoras como Peque, Jozi, Bea, que llevan mucho tiempo, ha encontrado la confianza y se sienten campeonas. Si tú no tienes esa convicción, no remontas en la final.

¿Se cruzó esa línea que hace que las jugadoras ya se sientan las mejores, el rival a batir?

Así es. Esa línea se cruzó hace dos temporadas y a fuerza de ganar títulos se han ido consolidando. Las jugadoras se sienten capaces de ganar pase lo que pase, en cualquier circunstancia, no tienen miedo a encajar goles, no les importa quién esté enfrente. Eso para un entrenador es muy importante. Luego, en situaciones puntuales, tienes que actuar, tomar decisiones, pero arrancamos desde ahí y tenemos mucho ganado.

¿Le pondría algún pero a la temporada?

Soy una persona que trato de mirar el lado positivo de las cosas. Es verdad que hemos tenido cuatro lesiones de gravedad y es una pena, pero yo miro el lado positivo, cómo han reaccionado el resto, jugadoras que han cogido más protagonismo, que han dado un paso más. Además, ha sido un año muy especial por la situación que estamos viviendo, pero el equipo ha creído que se podía repetir lo de la temporada pasada. Hemos tenido ese convencimiento de que cualquier situación la íbamos a sacar adelante.

¿Seguirá la próxima temporada en el banquillo burelés?

Ahora toca descansar. Ha sido un año de mucho desgaste mental, porque defender los títulos, además de ser una empresa muy difícil y llevar consigo una gran responsabilidad, desgasta mucho mentalmente. Ahora hay que tomarse un par de semanas de relax, olvidarse un poco del fútbol sala y dedicarnos a otras cosas. Nos merecemos un descanso.

¿Pero será usted el entrenador del Pescados Rubén FSF la próxima temporada?

Esa es mi pasión y mi ilusión. De futbolista no tuve la suerte de poder luchar por títulos ni de vivir las situaciones que estoy viviendo ahora. Estoy en un club y tengo una plantilla que me está dando esa posibilidad. He vivido esta temporada como si fuera la primera, y este último título ha sido un ejemplo. Cuando hace algo más de dos semanas perdimos en Liga en Madrid ante el Futsi tuvimos muy buenas sensaciones, estábamos fastidiados por la derrota. Cuando ganamos la Liga la gente estaba llorando porque ese título se ha sentido mucho.

La pregunta sobre su continuidad sigue sin ser respondida.

Es mi deseo, sin duda, lo tengo muy claro. Llevo veinte años aquí y el club sabe de mi predisposición a seguir y yo sé que ellos quieren que siga. Hay confianza mútua.

Lo que funciona, ¿no se debe tocar mucho?

Hay que ser ambiciosos, siempre se quiere una cara nueva, hacer algún retoque. Tenemos que enfocar bien la próxima temporada, porque es un año de Europeo, de partidos de selecciones, es un año complicado. Hay varias jugadoras que salen de lesiones, pero el bloque está ahí.

Volvamos al principio, ¿qué lema inventamos?

Ahora dijeron uno que dice algo así como que no vale solo ganar, sino hacer historia. Yo creo que será imposible hacer otros dos tripletes seguidos, pero bueno.... Soy de los que piensa que mirando a los ojos de las jugadoras se ve que este equipo quiere más, que quieren seguir ganando.

¿Les han cogido manía los del Futsi a ustedes?

Hay una diferencia grande. Nosotros supimos perder cuando perdíamos y Futsi viene de una dinámica muy mala, aunque no soy quién para calificarlo ni para juzgarlo, pero nosotros nos hemos caracterizado siempre por tener los pies en el suelo y ser humildes. Antes sabíamos perder y ahora sabemos ganar. Ellas seguro que querrán darle la vuelta a la tortilla, pero no se lo vamos a poner fácil.