"El club náutico ha de ser un lugar de encuentro deportivo y social"

EL VIERNES tienen lugar las elecciones a la presidencia del Real Club Náutico de Ribadeo, de las que saldrá su máximo dirigente para los próximos cuatro años. Pablo Fernández es la apuesta por la continuidad al llevar ocho dentro del club. Actualmente es el vicepresidente en funciones, por lo que conoce de cerca su funcionamiento. Cuenta con una candidatura formada por nueve personas, todas ellas con experiencia en la gestión de la entidad, para conseguir un futuro real, dice.

¿Qué es lo que le lleva a dar este paso después de varios años en el club?

Durante los últimos años he estado muy vinculado a la entidad, primero como vocal y luego como vicepresidente. Cuando llegamos, la situación social y económica era convulsa, pero hoy estamos en condiciones de afrontar un proyecto que cumpla con las expectativas de todos los socios. Además, tengo la suerte de que he podido formar una candidatura con personas con experiencia en la gestión del club y otras que se unen al reto. Las cosas se han hecho bien en los últimos años, pero también creemos que hay margen de mejora, y por eso nos hemos fijado nuevos retos que ahora podremos llevar a cabo. Este paso lo hemos dado libremente, asumiendo la enorme responsabilidad que supone si obtenemos la confianza de los socios. No ha venido a buscarnos nadie ni hay nadie detrás de nuestra decisión.

¿Cuál es su principal objetivo si sale elegido como presidente?

Si obtenemos la confianza de los socios nuestro objetivo es, que tras nuestra gestión, podamos echar la vista atrás y dejar un mejor club, con más servicios y mejor situación. Lo importante es el Náutico y trabajaremos para no defraudar la confianza de aquellas personas que nos la hubiesen otorgado y de las que no también. El club ha de ser un lugar de encuentro para la práctica deportiva y de encuentro social, de familiares y amigos.

¿Qué proyectos tienen pensado desarrollar?

Hemos elaborado un programa en el que recogemos las sugerencias de los distintos sectores que conforman el club y que se centra en cuatro grandes ejes: la actividad deportiva, la social, las infraestructuras y la gestión. La vela es el objeto social del club, pese a que hace años también se transformó en un gestor portuario. Trataremos de potenciarla y aumentar las actividades de formación para la juventud con el fin de que en un futuro tengamos un equipo de vela que represente al club en diversas competiciones. Tampoco podemos olvidarnos del resto de sectores que a día de hoy conforman el Náutico ribadense, como son la pesca, las embarcaciones recreativas o el buceo. Todos han de sentirse a gusto y bien representados.

¿Realizará alguna modificación en las infraestructuras del club para mejorarlo?

Las grandes infraestructuras le corresponde a Portos ejecutarlas, nosotros solo las impulsamos. Por nuestra parte, cubriremos la terraza del club, como solución a un problema actual de humedad en el edificio. Se realizará con un sistema similar al que se empleó en la cubierta de la cafetería. Esta nueva zona se destinaría a salón social con sala de televisión y únicamente en verano tendría servicio de cafetería exclusivo para socios. Para el equipamiento del gimnasio, contaremos con las subvenciones de equipamiento deportivo de clubes, convocada anualmente por la Xunta, y a la que ya le hemos solicitado diversos materiales deportivos este año.

En mundo marcado por las nuevas tecnologías, ¿tiene pensado hacer algún cambio en la página web o crear una aplicación para tener a los socios informados y que puedan realizar gestiones a través de ella sin necesidad de acudir a las oficinas?

En nuestro programa recogemos la idea de renovar la página web, que se ha quedado obsoleta con los años y crear una oficina virtual para las gestiones de los socios. También crearemos una app en la que se puedan solicitar los cursos. Las gestiones administrativas son muy fáciles de llevar, otras un poco menos. Hay 650 embarcaciones 365 días al año, y a eso hay que añadirle además que normalmente todo el mundo quiere realizar el mantenimiento en las mismas épocas del año. Hasta ahora se ha venido gestionando de una manera satisfactoria para la gran mayoría de socios y de empresas náuticas.

En tiempos de Covid, y ante el temor de un nuevo rebrote fuerte con la llegada del invierno, ¿cuentan con alguna medida para que el club siga su funcionamiento dentro de la nueva normalidad?

Estaremos a lo que las autoridades pertinentes estipulen y regulen en caso de que se produjese dicha situación. No obstante, hay muchas embarcaciones que se usan únicamente en la época estival y no pueden supervisarse en invierno, pero que saben que están bien cuidadas. Uno de los grandes activos del club es el excelente personal con el que cuenta. Hace dos años se instalaron cámaras de vigilancia en los pantalanes. En caso de un rebrote estudiaríamos la posibilidad de que los propietarios pudiesen ver las imágenes que corresponden a su embarcación, se achicarían las mismas y se reforzarían servicios para una mayor tranquilidad de los socios.