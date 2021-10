El club del fútbol de Celeiro denuncia que piden dinero en su nombre en Viveiro

El Celeiro Club del Mar de Futbol denuncia que una persona pide 30 euros en su nombre por locales del concello de Viveiro para un torneo y unas camisetas, al tiempo que promete una camiseta a los dueños de los establecimientos.

El club indica que perjudican sus intereses "e manchan o noso nome, dado que nós pedimos outras cantidades que xa saben os nosos colaboradores e ademais solicitamos o depósito mediante transferencia na nosa conta para que nos figure e poder facer factura aos colaboradores ou empresas que fagan donacións e así nolo soliciten".

Por tanto, advierten a los negocios de que si alguien acude a sus locales pidiendo la cantidad citada no se trata de un integrante del club. "Que nos vos enganen", y además invita a ponerse en contacto con ellos en caso de que ya les hubiese ocurrido. "Se non queda outra teremos que denunciar a esa persoa, porque non podemos permitir que dane a nosa imaxe e a relación cos colaboradores que sempre nos axudan".