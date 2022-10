El Real Club Náutico de Ribadeo está inmerso en un nuevo proceso electoral tras forzar la junta anterior nuevas elecciones a mitad de mandato. Los aspirantes a presidir la entidad son José Manuel Rodríguez, hasta ahora vicepresidente con Juan Calvo Sotelo, y Pablo Fernández, contrincante con experiencia que ya peleó por el puesto en los comicios anteriores. Ambos pretenden darle estabilidad a una entidad sujeta a vaivenes en los últimos años.

José Manuel Rodríguez, con ascendencia ribadense, nació en Gijón y vive en Madrid. Trabaja en el departamento de reservas y tarifas de la cadena hotelera NH. Formó parte de la directiva de Juan Calvo Sotelo como vicepresidente, quien por diferencias entre varios directivos disolvió la junta y convocó elecciones. Rodríguez reconoce que "quedamos un poco huérfanos" al no poder acabar el mandato y con otros tres compañeros de la junta que se marchó y cinco caras nuevas se presenta para dirigir la entidad.

"Hemos decidido continuar con el proyecto, considerando que tenemos dos años por delante, por lo que tampoco queremos prometer el cielo y la tierra, ya que el tiempo es limitado". Rodríguez se siente capaz de capitanear el proyecto, pese a residir en Madrid, y asegura que por eso "me he rodeado de gente que vive en Ribadeo, muy capaz, responsable y con bagaje profesional, que estará al pie del cañón, además los fines de semana viajo con frecuencia. Mi vicepresidente será José Carlos Rodríguez Andina, el exalcalde, quien tiene experiencia en gestión en el Concello y la Diputación" y al que considera su "hombre fuerte".

Entre sus propuestas figura la realización de mejoras en la marina seca, desde aseos para el personal a mejorar el área de invernaje, que considera "un poco obsoleta". A la modernización de las instalaciones suma la actualización de la página web del club.

Su candidatura propone un plan de seguridad para proteger al socio en las actividades náuticas promoviendo el cumplimiento de la normativa relativa a la navegación, sobre todo en cuanto a señalización y balizamiento de todos los posibles peligros, a fin de evitar accidentes como el habido al electrocutarse un joven en la ría. Para ello propone consensuar las medidas con diferentes entidades e instituciones . Otro de sus objetivos consiste en gestionar el incremento de los puntos de atraque para intentar reducir la lista de espera actual.

La colaboración con otros clubs y federaciones para promover regatas, como la Transgascogne, que pretenden recuperar, o firmar convenios con entidades acuáticas y náuticas de la localidad, así como con centros educativos para fomentar la participación de la juventud, son otras acciones de su programa, en el que también prevén recuperar la fiesta anual de socios. Asimismo, plantea la firma del contrato para la ampliación de las instalaciones del restaurante y la cafetería.

Segunda oportunidad

En liza está también Pablo Fernández, a quien el teletrabajo le permite estar un par de días en la localidad, donde vive desde hace años, aunque nació en Tapia y trabaja en Lugo capital. Es ingeniero agrónomo para la administración hidráulica de Galicia, por lo que está en contacto a diario con diferentes organismos con los que la entidad debe relacionarse para llevar a cabo sus proyectos, que es a lo que su equipo promete enfocarse, puesto que los recursos del club —cuotas— son limitados, aunque pretende conseguir nuevas fuentes de ingresos.

Fernández ya formó parte de otras directivas y defiende que hay que cumplir los compromisos que se asumen: "Vengo aquí para trabajar, no para forzar una dimisión". Sobre su candidatura asegura que está conformada por "gente seria que no va a dimitir, no como los que forzaron la convocatoria por intereses personalistas, ya que no pusieron por encima al club, y ahora piden la confianza a los socios que ya tenían para cuatro años". Señala que el 50% tienen residencia fija en Ribadeo y la otra mitad en el entorno. También destaca que integra dos mujeres. Su vicepresidenta es Adriana Suárez López. Cree que "la otra lista no debe considerar que sea un proyecto tan inclusivo" y apunta la ventaja de su presencia a la hora de optar a determinadas subvenciones.