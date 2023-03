"O Clio Sport sempre me gustou"

El pasado día 28 Aimara cumplió dos años con su Renault Clio Sport y el próximo 8-M pueden fijarse en él, si no lo han hecho ya en Burela, como una pareja que rompe estereotipos y prejuicios. Con esa línea tan deportiva y el color azul pitufo característico de los Renault más capaces y de tres puertas, no es la primera vez que esta joven se enfrenta a comentarios como "será do teu mozo" o "compraríancho os pais".

Nada más lejos, como recalca Aimara, "compreino cos meus cartos, traballando e aforrando" y si es deportivo, lo tiene por gusto. Ella tampoco responde al prototipo de aficionada cuya casa está relacionada con el mundo de la automoción, y asegura: "Realmente, a meus pais tanto coche para andar por aquí lles parece unha tontería e meu irmán nunca tivo especial interese polos automóbiles; eu téñoo porque quero, porque me gusta", argumenta.

Las dos salidas de escape del 182 CV son una de las enseñas del Clio Sport. JM ÁLVEZ

Es verdad que le llamaba la atención Fernando Alonso en sus batallas de la F1 con el Renault cuando lo echaban en abierto por la tele. Eso sí. Y Fernando Alonso inicia este fin de semana un nuevo campeonato, con otra marca. Una más. Pero ella también es aficionada a los rallies y acude a verlos si su trabajo se lo permite, lo cual no es habitual pues le ocupa las tardes, la del sábado incluida.

"Teño ido ao Rally WRC de Portugal e a algúns por aquí pero como non coincidan en domingo... en abril do ano pasado fun a Madrid a unha quedada de Renault Sport no circuito do Jarama no que había de todo, os Clio, incluidos os Williams, os Megane máis potentes...".

En su caso, este Clio es el segundo que posee. El primero, un modelo igual pero con menos motor —el conocido como 172, por los caballos que desarrollaba—, tenía una imagen también rompedora y un chasis de campeonato. Viajó con él durante año y medio, hasta que se lo estropearon. "Quedoume a pena pero vendinllo a un amigo e busquei outro, ata atopar este 182 en Wallapop", explica. No estaba lejos y acudió con un amigo mecánico para verlo en la zona de Navia, en el occidente astur. "De sempre, dende pequena me gustaron os coches, sobre todo da gama Renault Sport e sobre todo este", dice.

La tapicería de serie es en Alcantara y cuero. JM ÁLVEZ

El actual es del año 2005 y enseguida le cogió cariño, pintándolo de nuevo con el azul Renault original y montándole las llantas de aluminio originales del Williams que tenía su anterior Clio. El resto de preparación o ya la traía de serie, o se lo habían añadido: una suspensión Bilstein, unos discos de freno ventilados —perforados y con dos pistones— delante y los de 238 milímetros detrás, latiguillos reforzados, la tapicería interior en Alcántara y cuero, retoques en admisión y escape, así como unas barras de torsión más fuertes y las de torretas para asegurar el chasis y su trayectoria en un coche pensado para aprovechar su ligereza y transmitir todas las sensaciones a las manos y los pies de la conductora.

Porque el Sport de serie, que con cuatro cosas —una jaula antivuelco y unos extintores— serviría para correr un rally o una copa de circuito, apenas trae ayudas electrónicas como los ya habituales controles de estabilidad y tracción. Ya es de por sí preciso en las trazadas y el motor dos litros atmosférico con culata de 16 válvulas se estira por encima de los 200 kilómetros/hora. Los ingenieros que transitaban en su día por las escuderías Benetton y Williams dejaron su impronta en un producto, el Clio, que como hemos publicado en esta sección, dejó versiones más o menos radicales como la V6.

De todas, quizás el 182 de Aimara, vestido de azul y dos salidas de escape al centro, es la más ‘equilibrada’. Aunque a ella no le importaría venderlo y dar el salto al Clio F1 Team R27 posterior. Su generación es de las que, en lugar de añorar por el retrovisor a los R-5 más gordos, miran hacia adelante a otros desarrollos. "Un R27 ou un Clio dos últimos estaría ben, se vendo este, pero tamén un Lamborghini", explica sobre su sueño amarillo.

Y eso que a ella la velocidad no le quita el sueño y más bien le gusta cuidar de sus máquinas, de lo que damos fe por su forma de encender el Clio Sport 182 y escucharlo un momento para que coja temperatura, antes de arrancar.

El motor dos litros y la barra de torretas. JM ÁLVEZ

Otras mujeres han optado por exhibir también al volante cierto empoderamiento femenino, riéndose de los muy abundantes tics machirulos que vemos en las carreteras. Así, en vehículos de alguna gran ciudad hemos visto pegatinas humorísticas como la que adjuntamos a estas líneas.