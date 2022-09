Un Clio de manos y sensaciones

Pongamos que usted ha conducido un Nissan Tino u otro de los cientos de modelos que no pasarán a la historia de la automoción. Seguramente dio buen servicio pero casi nadie se acordará de tal coche. Sin embargo, con solo decir Clio, la mayoría de automovilistas sabrán encuadrarlo en Renault e incluso pondrán el apellido Sport. Y si hablamos de la edición especial F1 R27 que la marca francesa lanzó para celebrar su paso por los circuitos, ya estamos en otro nivel.

Coincidimos con uno de ellos, propiedad de Dani Teijera y que también conduce Ramona Markowicz, quien habitualmente se mueve en un utilitario coreano. El halo deportivo del Clio, con esta estética, no decayó con los años.

No porque sea cómodo -al contrario si hay baches-, ni consuma poco, o tenga las tecnologías más avanzadas del momento sino porque son máquinas manejables donde no importa tanto la electrócnica. Es para disfrutar al volante en algunas ocasiones. Dani tuvo antes un Audi S3 de 300 CV que lo vendió por poco uso en un determinado momento de su vida y que, reconoce "ganáballe en todo ao Clio menos nas sensacións. O Audi era máis rápido, máis cómodo, con tracción total Quattro pero non transmitía coma este Renault, era como levar un A-8".

El Clio Sport sí está pensado para 'informar' de todo lo que pasa bajo sus ruedas y para ello tiene un chasis muy rígido, con reglajes exclusivos, amortiguación más dura de lo habitual y unos asientos Recaro propios de competición. Y otros muchos detalles de los que se utilizaban en el Clio Cup de los circuitos.

Los neumáticos semi-slicks, los frenos Brembo con discos ventilados y cuatro pistones delante abundan en el carácter de este coche del 2009 pero que sigue siendo plenamente actual y "nunca vai perder valor", dice.

Ya hablamos aquí del Clio Williams y hubo una edición limitada en honor a Jean Ragnotti muy ligera y rápida. Incluso el Clio Sport de 182 CV, anterior a este y con las dos salidas de escape en el centro (aquí van al extremo del deflector), tenía gran "pegada" pero en el F1 R27 se puede adivinar la experiencia de redondear curvas y llevar el motor alto de vueltas.

El par máximo está en 5.550 rpm así que sin pisar o sin su cambio de relaciones cortas sería tan muermo como un Tino. "Para traballar teño unha furgoneta e agora estou noutro momento, quero vender o Clio e comprar unha autocaravana", reconoce Dani, con otros planes y que alaba también los motores, interiores y carrocerías que traen ahora los Mercedes o BMW: "Antes tiñan interiores toscos pero un E220 por exemplo ten xa unha liña moi bonita e acabados modernos".

Pero ahora su idea es acceder a la autocaravana y dejar el Clio del alerón, del motor bravo, considerable ruido mecánico, gran estabilidad y ruedas anchas en otras manos. Porque además es sencillo de conducir, al contrario que modelos similares o de tracción trasera en los que se necesita más "tacto".

Si lo ven pasar, tengan la certeza de que están ante un coche divertido con el pedal, como casi todo lo que ajuste Renault Sport, que en los nuevos de chasis Cup monta diferenciales de deslizamiento limitado y tiene un Megane RS de 300 CV.

Motor Imagen del motor. D.V



Combustible. Gasolina



Cilindrada. 1.998 cc



Potencia. 200 CV



Par máx. 215Nm/5.550 rpm



Transmisión



Caixa de cambios. Manual 6 vel



Tracción. Delantera

Prestaciones

Velocidade máxima 215 km/h A



Aceleración 0-100 6,9 seg



Consumo mixto 8,5 l/sport 17 l.