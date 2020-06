La clínica privada de Foz agotó el viernes los test para hacer pruebas por libre

La clínica privada de Foz agotó este viernes pasado los test disponibles para realizar pruebas a las personas que así lo requieren. "A xente toma as precaucións que sexan necesarias para saír de dudas e andar con garantías", explicaba el presidente de la Federación de Comercio de A Mariña (Fcam), José Carlos Paleo, quien recomienda "aprender a convivir con isto e tomalo con tranquilidade, é igual que pasa coa gripe, aínda que te vacunes podes pillala".

Paleo cree que la inquietud actual es fruto del aumento de los casos, lo que está llevando a la población a "poñerse as pilas e prestar máis atención no uso das máscaras e o mantemento da distancia, e cando teñen moita preocupación acoden a facerse as probas para quitarse as dúbidas de encima, porque queren saber se están ou estiveron contaxiados".

El empresario considera que "a xente sae igual, pero con máis precaución, penso que estamos máis en alerta, outra cousa non se pode facer, porque non se sabe onde está o virus. Isto vai ser así a partir de agora, algún caso vai haber sempre, pero xa non hai preocupación como antes mentras que os hospitais non estén saturados", señala.

El también presidente del CCA-Acia de Foz cree que la situación puede retraer a la población a la hora de salir, pero espera que no afecte a los establecimientos comerciales, porque todos tienen aforos limitados y cumplen las medidas de seguridad fijadas por las autoridades para evitar los contagios.