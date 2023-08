El clima suave convierte A Mariña en un destino vacacional en crecimiento

Los datos de ocupación hotelera hablan por sí solos. Acisa Ribadeo hace un balance positivo de julio, con una ocupación hotelera de entre el 75 y el 90%, pero el punto que juega a favor del turismo este año en A Mariña es el climático, siguiendo la tendencia de veranos anteriores, lo que está convirtiendo la comarca en un destino en crecimiento. "Vendemos clima, tantos años quejándonos de que el tiempo no ayuda, que tenemos la nube siempre encima y ahora: "Bienvenidos al norte, aquí se respira", asegura la gerente del Centro Histórico de Viveiro, Isabel Méndez.

"La gente está escapando para la cornisa cantábrica y en A Mariña tenemos la ventaja de que la zona es desconocida y además es superbarato en comparación con otros puntos, como el País Vasco", recalca Méndez, "tenemos una zona espectacular, con gastronomía y alquileres más baratos, con mogollón de actividades y buen tiempo; tenemos temperaturas cálidas que permiten hacer de todo, ir a la playa, a la montaña, rutas. Son aprovechables las 24 horas del día. La gente con segunda residencia viene aquí porque por las noches podemos dormir tapados. Que me digan en qué otra comunidad pueden dormir así, al final son vacaciones de calidad".

Quienes conocen el norte lucense repiten y "cada vez más gente dice que esto es un paraíso. Estos días nos decían algunos especialistas que "en diez años estaréis a tope", añade Méndez, que apunta que "no hay agobios por tener la toalla del de al lado pegada", como se podía comprobar este martes en la playa de Covas, y añadía que "la temperatura del agua está espectacular y aunque el cambio climático es malo, este tiempo es muy bueno aquí para el turismo. Tenemos sol y lluvia, se están dando ambas cosas en una sintonía perfecta. Los turistas hasta dicen que lo agradecen y consideran esto como calidad de vida".

El movimiento se nota en la calle, constata la presidenta de Acisa Ribadeo, Carmen Cruzado, que tiene expectativas muy buenas para este agosto, a tenor de las reservas de sus asociados. "A mellor forma de palpar a presenza de turistas é dar unha volta polas rúas peonís, que están ateigadas de xente, ver o ambiente nas terrazas ou na hostalería. Hainos que para agosto estableceron dúas quendas nas comidas para poder cubrir toda a demanda. Tamén os aparcadoiros do porto e o paseo marítimo están cheos e hai moitos peregrinos estranxeiros que están a facer o Camiño", resalta.

El gerente de Acisa, Jesús Pérez, destaca la mejoría del ambiente nocturno en la restauración respecto a 2019 y subraya la oferta comercial, gastronómica y hotelera de la villa, a la que suma la riqueza paisajística y monumental.

Mercado inmobiliario

"O tempo está axudando a que haxa unha afluencia grande de visitantes. A segunda residencia é a parte principal e séguese movendo o mercado inmobiliario de venda. Agora entramos no mes forte do verán, que nunca falla. Estanos axudando que no resto do país está facendo un tempo insoportable para completar as prazas habitacionais dispoñibles, cada vez hai máis oferta hoteleira e de apartamentos turísticos e iso fai incrementar as estadías", señala José Carlos Paleo, del CCA de Foz.

En la misma línea se pronuncia el presidente del CCA Burela, Ignacio Andía: "A ocupación de vivenda turística é moi favorable". "Os prezos están en liña coa demanda, a xente xa paga por vir á Mariña. Somos unha zona privilexiada que no futuro seguirá medrando", augura.

Foz y Lourenzá superaron este martes los 31 grados de máxima y los 20 de mínima

El mes de agosto arrancó con temperaturas máximas en la comarca, que además fueron las más elevadas de toda Galicia, pues se superaron los 30 grados en varias estaciones que tiene Meteogalicia en A Mariña. Lourenzá marcó la máxima de 31,47 grados centígrados a las seis menos veinte de la tarde, solo unas décimas por encima de Foz, que registró 31,39 grados a las seis y diez minutos de la tarde. Fueron los valores extremos registrados en toda la comunidad gallega.

En la comarca mariñana también sobrepasaron la cota de los 30 en Santa Cruz (O Valadouro), donde se contabilizaron 30,6 grados, y en Vilamor (Mondoñedo), donde llegaron a 30,45. En cambio, la temperatura más suave de la comarca se registró este martes en O Penedo do Galo, que marcó 24,61 grados de máxima, cuatro menos que la de Borreiros (Galdo).

Un dato destacable fueron las mínimas, que durante la noche del lunes al martes estuvieron por encima de los 20 grados en varias estaciones mariñanas, como Foz, Pedro Murias de Ribadeo, que este martes a las ocho de la tarde marcaba 21,48 grados de mínima, y también Lourenzá, Vilamor y Santa Cruz. De hecho, este martes se superaron los 20 grados de mínima en Lourenzá (20,6), Foz (20,21), Vilamor (20,32) y Santa Cruz (20,42), además de la ya mencionada de la localidad ribadense de A Devesa.

Las temperaturas fueron cálidas durante todo el mes de julio que acaba de finalizar y los pronósticos indican que la tónica se mantendrá durante la primera quincena de este agosto.

La temperatura del agua en las playas también registró este año un aumento. En Fontela (Barreiros) estaba ayer a 23 grados, igual que en A Rapadoira (Foz), mientras que en As Catedrais (Ribadeo), A Marosa (Burela), O Torno (San Cibrao), Esteiro (Xove) y Area (Viveiro) alcanzaba los 22 grados y en Xilloi (O Vicedo) estaba a 21 grados. El tiempo cambia hoy y habrá mar de fondo, por lo que habrá que tener precaución en las playas.

La estación del monte vivariense tuvo el valor más alto de viento, con una ráfaga de 68,1 kilómetros a la hora, que se produjo a las dos y veinte de la tarde, la mayor de Galicia. En los primeros puestos estuvo también A Pontenova, con 51,9 kilómetros por hora.