Clientes de Vodafone en Viveiro están sin teléfono fijo ni internet

Una avería en la red de Vodafone dejó a sus clientes de la zona de Viveiro sin teléfono fijo ni conexión a internet desde el martes por la tarde-noche, con los consiguientes inconvenientes tanto para particulares como para negocios. Los teléfonos móviles no se vieron afectados.



"Seguimos sen internet e sen teléfono dende o martes á noite e non nos dan solución, só nos din que é unha avaría e que están intentando arranxala", comenta la gerente de la asociación Centro Comercial Histórico, Isabel Méndez. "Estivemos traballando como puidemos porque non nos vai o correo electrónico, non temos acceso ás plataformas de xestión bancaria... hoxe en día sen internet pouco podemos facer", lamenta.



Uno de los negocios afectados en la ciudad es Viveiro Tattoo Studio. Marco Paraños comentaba que se encontraron con que no tenían internet ni les funcionaba el fijo al ir a trabajar el miércoles por la mañana. "Non podemos recibir chamadas de clientes nin atender as redes sociais", dijo, e intentan solventarlo desde el teléfono móvil.



En Covas otro negocio perjudicado era la inmobiliaria Inmohousing. "Sen acceso a internet non podemos traballar, pero o peor son os clientes que están aloxados. Temos como seis apartamentos con xente e viñeron dicirnos que necesitaban internet para xestións de traballo", apuntan.