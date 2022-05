Una clienta del comercio de Viveiro, premiada con 1.300 euros para gastar en un día

Entre los clientes y clientas del comercio local de Viveiro este sábado había una especialmente contenta, Rita Pernas, ganadora de la campaña del Día de la Madre de la asociación Centro Comercial Histórico (CCH) con la que obtuvo 1.300 euros para gastar en una sola jornada. En realidad eran 13 bonos de 100 euros para repartir entre distintos sectores y cuenta que aprovechó sobre todo para comprar cosas necesarias para la familia, aunque algún capricho también cayó.

"Foi unha sorpresa moi grande porque non esperaba que entre tantos tiques que había fora sair xusto o meu", señala Rita, una asidua participante en las campañas del comercio local y que ya había ganado 30 euros esta Navidad en una iniciativa de la federación de comercio. Ahora el montante era muy superior y al tener que gastarlo en un solo día requería cierta planificación: "Fun anotando cousas que realmente sempre fan falta e podía necesitar, como roupa e calzado de verán, algo de parafarmacia... e fun uns días antes polas tendas facer unha visual para deixar xa algo mirado, pois se non sería moi difícil facer as compras", explica.

Además de artículos para ella, su marido y su hija aprovechó el bono de 100 euros en el sector de la electrónica para obtener un buen descuento en la compra de una televisión, y como capricho personal se compró "un bolso de Tous". El bono en la hostelería lo gastaron comiendo fuera en el restaurante O Muro y aún les sobró algo para un helado por la tarde. "O máis difícil foi decidir as cousas que non tiña claras", reconoce, "aínda que unha idea das cousas xa levaba".

En la organización de la jornada explica que también tuvo en cuenta los horarios de las tiendas, "pois algunhas só abren pola mañá" y aprovechó para realizar esas compras primero junto a su marido en una mañana que resultó "intensa", mientras que la tarde ya fue un poco más relajada.

Rita Pernas, que es vecina de Viveiro, defiende las compras en los negocios locales: "Adoito participar en todas as campañas que hai e por exemplo en Nadal compro os agasallos en Viveiro no seu comercio local, dou prioridade a iso", señala.

La campaña tuvo una participación "moi numerosa" según apuntaban desde la asociación organizadora, que recuerda el objetivo de "premiar a fidelidade dos clientes que apostan por mercar no comercio local" y además "dar a coñecer mellor todos os negocios que forman parte da asociación de comerciantes de Viveiro e que a gañadora saiba de primeira man todo o que pode ofrecer cada un deles". Estos trece sectores en los que tenía que canjear el premio eran textil, calzado, deportes, mercerías y paqueterías, bazarmuebles y decoración, ópticas, joyerías, telefonía e informática, belleza y bienestar, librerías y jugueterías, alimentación, servicios profesionales y hostelería.

La ganadora había resultado agraciada en esta campaña con el tique de una compra realizada en la tienda de artículos deportivos Don Balón. "Desde o CCHV agradecemos a todos os clientes a alta participación acadada nesta campaña e agardamos que sigan apostando polo comercio local".