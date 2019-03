"Vivir en Riotorto ofrece moitas vantaxes, non hai case paro e hai aldeas dispoñibles"

A POBOACIÓN de máis de 65 anos acada o 45% en Riotorto. Desfrutan de diversas actividades, de teleasistencia domiciliaria e dunha axuda a domicilio que non ten lista de agarda, o que significa que "se ten feito unha boa xestión", segundo indica o alcalde que se presenta a reelección polo Partido Popular, Clemente Iglesias.

Cales son as vantaxes de vivir en Riotorto?

Para min, polo feito de vivir en Riotorto todo son vantaxes: temos os mesmos servizos que nunha cidade, afortunadamente, tes outra tranquilidade e estas rodeado de natureza, sen ruídos e con veciños moi hospitalarios e cercanos. Ata hai aldeas en venda. Gustaríame ver crecer a Riotorto no ámbito turístico e empresarial, mantendo os servizos actuais. Un dos nosos retos de futuro é ter algún aloxamento turístico para pernoctar ou casa de turismo rural, ademais dun fogar residencial para a xente maior e ver feito o polígono.

Como avanza o polígono?

O polígono industrial era un dos nosos proxectos prioritarios, que actualmente está en fase de presentación do proxecto de urbanización, despois de pasar polos trámites administrativos de plan especial e conseguir todos os informes sectoriais previos. Cumpre un mandato na alcaldía e vai a por outro.

Cales foron os retos que se tiña marcado?

Unha vez chegado a alcaldía, o noso obxectivo era mellorar as infraestruturas, dispoñer de servizos básicos en todos os pobos, mellorar os accesos aos núcleos, conciliar a vida familiar e laboral, crear infraestruturas deportivas para os máis novos e seguir realizando actividades culturais e deportivas nas escolas veciñais. O noso lema era tratar a todos os veciños por un igual e creo que o conseguimos, mellorando os servizos e reducindo a débeda municipal, que era moi importante.

Pensa que cumpriron todo o que se propuxeron facer?

Cumplimos o programa electoral nun 85%, melloramos os accesos aos núcleos de población, fixemos obras de saneamento en A Veiga, Santa Marta e Chacín, melloras de abastecemento en diversas traídas de auga municipais, creamos servizos infantís como a Casa Niño, equipamentos deportivos como a pista de pádel e a mellora do chan do parque infantil do colexio. Ademais, incrementamos os servizos de dinamización cultural en todos os pobos e tamén o servizo de axuda no fogar, coa contratación de 14 auxiliares.

Está ben comunicado Riotorto?

Logramos a mellora das infraestruturas viarias como son a LU124 desde Pontenova a Riotorto e o tramo desde Cruz da Cancela a Lindín, no enlace da Autovía do Cantábrico (A-8), e foi un éxito conseguir a súa mellora; é unha vía importante que nos comunica con Pontenova e a autovía.

Cales serían agora os retos que se marca para unha seguinte etapa?

O noso obxectivo é tentar crear aloxamento de turismo rural no municipio, potenciar os nosos recursos turísticos, conseguir un fogar residencial ou residencia da terceira idade e desenvolver o polígono industrial. A falta de solo industrial é un problema, xa que non se pode pensar en crecer se as empresas non teñen sitio onde asentarse.

De que vive Riotorto principalmente hoxe en día?

Temos dúas industrias importantes, unha de mobles e outra cárnica, que empregan, entre ámbalas dúas, en torno a 30 persoas. Existen tamén dúas cooperativas hortícolas que tamen xeran importantes postos de traballo e despois pequenas empresas que contan con 3 e 4 empregados. A construción e o sector servizos tamén empregan a un número bo de persoal. Podemos dicir que en Riotorto apenas hai desempregados na actualidade.

Que traballos se demandan?

Os nosos excelentes productos locais (hortícolas, gastronómicos, artesanía e carne) teñen moito potencial e será un reto a súa posta en valor. O problema dos artesáns, coma os ferreiros, é o relevo xeneracional e desde o Concello seguiremos potenciando o sector, poñendo en valor os productos e facendo a Feira do Ferro. A hostelería e os aloxamentos turísticos tamén son sectores con futuro.

MOI PERSOAL

"Con Gerard López contactei cando quixo mercar o CD Lugo"

Iglesias recoñece que a política non o "transformou en absoluto. Sigo sendo o mesmo que antes". Ten dúas fillas de tres e cinco anos e admite que o feito de estar dispoñible as 24 horas para os veciños "cámbiache moito a vida. Moitas veces tes compromisos de traballo en fines de semana e o vivir no mesmo Riotorto fai que non se desconocte entre o laboral e o familiar". Pola contra, a vantaxe é a de coñecer a cada veciño e sentirse "orgulloso de poder satisfacer as súas demandas".

Cales son as súas afeccións?

Gústame pasear, ler, organizar eventos e ir cos meus amigos.

Entre os persoeiros ilustres de Riotorto figura o que fora xefe da escudería Lotus, Gerard López Fojaca. Ten contacto con el?

Con Gerad López contactei cando tivera intención de comprar o CD Lugo, pero para o noso municipio calquera noticia similar, coma a publicidade que nos fixo a actriz Gywneth Paltrow, é moi importante para dar a coñecer a zona e fomentar o pobo a nivel turístico.

Que lles ofrece Riotorto aos pais para asentarse na zona?

Á xente nova tratamos de darlle servizos para conciliar a vida familiar e laboral como a gardería ou Casa Niño e darlles equipamentos deportivos como a pista de pádel ou a de multideporte en proxecto, ademais das axudas o fomento da natalidade. Pretendemos dar os mesmos servizos que nunha cidade para fixar poboación. A Casa Niño, gratuíta, funciona desde as 9.00 ás 17.00 horas e na actualidade está completa con cinco cativos. Foi un éxito.