Las claves de los festivales de primavera de las grandes orquestas

Las orquestas ganan terreno en la pretemporada estival con actuaciones en diferentes localidades que les permiten recuperar el contacto con el público y presentar sus novedades para la campaña que arranca. Con los nuevos festivales, organizados en su mayor parte en primavera, las orquestas de más renombre mueven masas y convierten los festivales en los que actúan en citas ineludibles. El último ejemplo este mismos viernes en Trabada, donde el Grupo Beatriz presentó en la comarca su gira para este año.

El gerente de Espectáculos Pico, Francisco Pico, indica que "os seguidores están desexando que cheguen a primavera e a Semana Santa para ver as primeiras actuacións antes das festas do verán. A xente está deseosa de ver o novo escenario, o espectáculo e os bailes", explica y pone como ejemplo a la orquesta Panorama, que presentó su gira para este año el 28 de marzo en Lourenzá, "a onde acudiu público da Mariña e doutras zonas, como Asturias. Veu xente de tódalas idades, o público que asiste depende da orquestra, El Combo Dominicano atrae xente máis nova".

El promotor señala que pese a que todavía estamos en temporada baja, ciertos concellos, comisiones de fiestas y asociaciones escogen fechas y las reservan para la organización de festivales. Pico explica que en la mayoría de los casos realizan estos eventos en colaboración con comisiones que intentan recaudar fondos para organizar fiestas patronales durante el verano, como ocurrió en el caso de San Cibrao, donde fue la de Santa Isabel de Lieiro la que solicitó la cita en la que actuó El Combo Dominicano.

Panorama en el Vilou Spring Fest, en Lourenzá. EP

"É unha boa idea, coa que ademais de ter afluencia de público, consíguese un ambiente festivo e repercute nos locais de hostalería, que tamén quedaron contentos porque móvese xente todo o día". El festival sancibrense sirvió asimismo para colaborar con una causa solidaria que preocupa a la población mariñana, que fue la enfermedad de Fires.

La organización de estos festivales tiene costes adicionales a los cachés de las orquestas. Hay que sumar la instalación de "infraestruturas, as carpas, peches, entradas e saídas, luces, grupo electróxeno, ambulancia, a taquilla, seguridade, seguro e o pago á Sociedad General de Autores, que é máis caro ao ter taquilla", detalla Francisco Pico, "pero estamos moi agradecidos dos concellos que nos deixan o espazo para realizar o evento e na maioría temos unha axuda para facelo. A pesares de que son festivais dunha magnitude relativamente pequena facémolos coa máxima responsabilidade tanto a nivel de saúde como de seguridade porque nos gusta que non haxa complicacións".

Pensando en este tipo de festivales, Pico detalla que en todos disponen de carpas, servicio de bar y hamburguesería, así como baños. "Temos todo o que se require, como se fose nun auditorio". Comenta que vecinos de la comarca se desplazan a Santiago o A Coruña para asistir a actuaciones y conciertos, por lo que piensa que si en A Mariña hubiese un local grande podrían organizarse este tipo de actuaciones una o dos veces al mes.

En este sentido echa en falta que en la comarca no haya una sala o recinto con capacidad para entre 3.000 y 5.000 personas.

El éxito de estos festivales de orquestas provoca que muchas comisiones les llamen para interesarse por la posibilidad de hacer algún evento de este tipo. "Non teño inconvinte en facer máis. De feito, para 2025 xa hai algunha perspectiva a maiores". Pico explica que estas citas se organizan con antelación, debido a que son necesarios diferentes trámites, que van desde la solicitud al Concello hasta la contratación de empresas de seguridad o la elaboración de planes de emergencia.

A este respecto, comenta que el Vilou Spring Fest de Lourenzá, organizado en colaboración con la comisión del Conde Santo, está muy consolidado. Alcanzó ya su sexta edición "e é dos mellores da Mariña",

Espectáculos Pico intenta asimismo promocionar orquestas que no son habituales en la zona, como ocurrió con Waykas, "que deixou un sabor de boca moi bo en San Cibrao, gustou a todo tipo de públicos. É un espectáculo diferente, que a xente pode coñecer polas redes sociais; coidan a imaxe, a coreografía e a infraestructura do escenario", explica. Además agradece el comportamiento del público, sobre todo de la juventud, que "cumpre perfectamente, a xente é moi agradecida".

Otro representante del sector es Uberto Díaz, Beto, gerente de Sanbet Agencia, que comenta que los festivales de orquestas "teñen moito risco porque se fan sempre en temporada baixa porque as orquestras son máis económicas, e porque a gran actividade que temos no verán non nos permite organizar eses eventos". En cuanto a la elección de las formaciones indica que "non podes facer un festival cunha orquestra que non teña tirón porque fracasas antes de empezar. Por iso estanse intentando facer con orquestras de certo nivel".

El responsable de Sanbet agradece la colaboración del Concello de Foz en la organización del Riosmar Fest, pero en el polo opuesto situada a otras administraciones. "Tanto por parte da Xunta como da Deputación ou da Mancomunidade, ás que se pediu axuda para organizar este tipo eventos, a resposta que tivemos de momento foi cero".

Este promotor asegura que "no inverno non hai este tipo de actividades, sobre todo na Mariña, por iso facemos eventos, mentras que na tempada de verán organizamos festas. Os festivais teñen aceptación e tirón, sobre todo por parte da xuventude, que está colaborando ben", señala.

Actuación de París de Noia en el Riosmar Fest, en Cangas de Foz. EP

Los intereses diferentes de la juventud motivan que Sanbet trata de incluir orquestas de su agrado y también DJ en todos los eventos que realiza, "porque cremos que á xuventude gústalle ese tipo de música". "Penso que nas festas ten que haber para todos, para novos e maiores, todos teñen que desfrutar da festa", subraya, pero sostiene que "as comisións de festas deben pensar tamén nos novos. Se só traes para os maiores á unha e media non queda ninguén e o segundo pase sempre é perdido. No canto, se tes xuventude non se vai, hai que mandala para a casa".

Beto reconoce que "hai orquestras que teñen moito tirón que axudan a que as festas funcionen. Nós levamos a Olympus, a París de Noia e Los Satélites, que son formacións que teñen escenarios a disposición do público durante todo o ano. O noso catálogo ten 98 formacións para poder ofrecer ás comisións".

El promotor asegura que antes se instalaban carpas solo en invierno, porque es una época más dura meteorológicamente, que permite hacer actos fuera pocos días, pero en la actualidad "no 90% das festas que se fan montase carpa e tamén unha cantina en condicións con lavavaixelas e todo, tanto se chove como se quenta o sol, porque se vas ao vermú en agosto e tes que estar ao sol, molesta tanto como a auga", concluye.