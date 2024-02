Claudio Rodríguez Fer, elixido Cunqueiraino de Honra 2024

O Concello de Mondoñedo e a Casa Museo Álvaro Cunqueiro outorgan este ano o galardón Cunqueiriano de Honra ao poeta, narrador, dramaturgo, ensaísta e investigador Claudio Rodríguez Fer, que recibirá a distinción o mércores 28 de febreiro ás doce do mediodía no salón de actos do concello mindoniense.

O xurado decidiu premiar "a longa e vizosa traxectoria dun coñecedor de Cunqueiro como é Claudio Rodríguez Fer", sinalan sobre o tamén profesor da USC, que é autor de "ensaios onde analiza en profundidade" a figura de Cunqueiro, ao que tamén lle ten dedicado "amplos estudos" en diversos libros. A isto engaden que dirixiu o Congreso Álvaro Cunqueiro e a Cultura Europea e conferenciou sobre o mindoniense en "infinidade de congresos e xornadas por todo o mundo".

Rodríguez Fer é o oitavo homenaxeado nestes premios que recoñecen o labor daqueles persoeiros que se teñen significado na visibilización e proxección da figura de Cunqueiro. O xurado está composto por César Cunqueiro (fillo do escritor), Manuel Lourenzo (último galardoado), Alberto García, Antonio Reigosa, Abel Vigo, Miguel González Somovilla e Armando Requeixo.