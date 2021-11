Claudia del Pino: "Siempre empiezo un viaje en la oficina de turismo"

Desde su punto de vista profesional, ¿cuál es la salud del turismo en A Mariña?

Buena. Veo que con el paso del tiempo se está fortaleciendo la demanda y la oferta está respondiendo. Se está notando el trabajo de muchos años y ahora es un destino al que mira la demanda potencial.

¿Cómo ve las iniciativas que se están desarrollando?

Es cierto que están surgiendo iniciativas que están incidiendo en la desestacionalización y van dando sus frutos. También es la dinámica de una cadena porque si la demanda crece se mantienen más recursos abiertos, como las oficinas de turismo.

¿Es A Mariña un destino que sorprenda al visitante?

Sí, y es bonito que la gente aún se sorprenda. Hay mucha riqueza natural y patrimonial, además de elementos del territorio que están vivos, como los artesanos, que además muestran su trabajo. La gastronomía también es un activo en esta zona y la amabilidad de la gente.

Hay quien habla de falta de profesionalización en el sector.

Eso está cambiando. Es cierto que un destino estacional igual tiene más complicado retener el talento, que al final se acaba marchando. Pero aquí hay profesionales muy buenos y hay que montar las redes necesarias para retenerlos.

¿Es el nuevo escenario turístico tras la pandemia una oportunidad para la comarca?

Sí. La comunicación que se hace, en la línea del turismo slow, me parece un acierto. La gente viene y seguirá viniendo porque somos un destino atractivo y cada vez más conocido. Por otro lado, captar la atención del turista slow favorece un desarrollo turístico muy interesante, sostenible a nivel social, económico y ambiental, al que todo destino debería aspirar.

¿Qué visión del turismo le aporta su labor como guía?

Un contacto directo con la demanda, que personalmente es muy enriquecedor porque me permite mostrar mi territorio como si fuera mi casa. Trabajo sobre todo en Mondoñedo, que es mi casa y me encanta, y lo muestro con pasión y eso la gente lo agradece.

¿Una apasionada del turismo disfruta viajando?

Me encanta viajar.

¿Y cómo es como turista?

Soy una turista muy consciente; me gusta conocer el sitio al que voy. Siempre empiezo mis viajes en una oficina de turismo porque me parece una herramienta de comunicación primordial de los destinos. También hago visitas guiadas porque me gusta que la gente local me cuente la historia del lugar.

¿Cuál es su lugar preferido de la comarca?

Mondoñedo es mi lugar en el mundo, y eso que me encanta el mar.

¿Y un sitio donde perderse?

La Serra do Xistral y, sobre todo, A Fraga Vella.

¿Un viaje que tenga pendiente?

París está en mi lista de imprescindibles.