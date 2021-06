Todo apunta a que será un buen verano y en Foz se podrá seguir disfrutando de algunos clásicos, como A Ribeira o La Farola, que cambian de manos, pero mantienen la esencia y el encanto de siempre.

Al frente del bar A Ribeira, junto al Cenima, está Francisco Mulet, ilusionadísimo con el estreno del nuevo proyecto. "Ha sido un sueño cumplido, que he podido hacer realidad con la ayuda de algunos amigos que me han ayudado, entre ellos Pepe y Raquel", recuerda detrás de la barra de un bar marinero del suelo al techo.

Las mesas descubren bajo un cristal redes y conchas y en las paredes cuelgan como adornos caracolas diversas que han ido arrastrando el mar, el mismo que ha devuelto las maderas en las que se han grabado el nombre de algunos barcos de la localidad: Agarimo, La Candelaria, Hermanos Quintanero, Alondra, María San José, Mirando al Mar, Ollo do Mar, Virxen dos Milagros, Jesús Dolores, Gavilán, García Bla, Ruiz Rey, San Jaime, Jesús Dolores y el Jesús Nazareno, cuya imagen se reproduce también en los polos de los trabajadores del local.

Otero quería trabajar para él y decidió volvar toda su experiencia en la cocina en un restaurante de toda la vida en Foz

Un negocio en el que Mulet estará al frente de la cocina para preparar tapas y el picoteo que se servirá para comer y cenar. Una carta en la no faltarán las hamburguesas, también veganas, y los productos típicos de la zona, pero también alguna variedad como el pica pica de pulpo o la sepia a la menorquina, en honor al origen balear del gerente, "y otras cosas que confío en que vayan a gustar", asevera.

DE SIEMPRE. "Me decían que estaba loco, pero el que no arriesga no gana y yo tenía claro que quería trabajar para mí", cuenta Junior Otero Pérez, que ha decidido volcar toda su experiencia en la cocina en un restaurante de toda la vida en Foz como La Farola, que reabrió con él al frente a finales del pasado mayo.

Un clásico de los de que no se apagan y que parece tener luz para rato, pues Junior parece haber dado en la clave del éxito: "unas buenas tapas y toda la comida de siempre: churrasco, calamares, bacalao...". Propuestas a las que suma una gran variedad de arroces, con las que el cocinero tiene especial mano. "Los hago con centollo, bogavante o con carne", cuenta el responsable de un local que ofrece menú del día a 10 euros, a escoger entre dos primeros y dos segundos, y que incluye postre, bebida y café.

"Abrimos hace dos semanas y, de momento, no me puedo quejar", afirma Junior, quien confía en poder contratar más personal de seguir en esta trayectoria positiva. "Ahora mismo estoy yo solo en la cocina y hay dos camareras, pero si la cosa funciona la idea es coger a más gente de cara al verano", explica.

Un verano que promete ser bueno, máxime para un local situado en las inmediaciones de la playa de A Rapadoira. "La ubicación es una de las razones que me animó a coger el local, además de que es un sitio de Foz de toda la vida, muy conocido y por eso decidí mantenerle el nombre", asevera Junior, que lleva doce años asentado en la localidad focense, trabajando en varios locales.