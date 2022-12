Mondoñedo, una ciudad hecha museo

Uno de los proyectos finalistas de la Copa España Creativa, que este año se celebró en Lugo, fue Mondoñedo, Museo Abierto (MMA), presentado por el Concello mindoniense. "Este proxecto é a consolidación dunha idea na que hai tempo que estamos traballando e que nos levou a darnos conta de que Mondoñedo é un museo aberto, polo que agora, en base a este proxecto imos estruturalo e organizalo", explica Abel Vigo, el arqueólogo municipal y autor del proyecto, que busca poner en valor el patrimonio mindoniense y acercarlo a la población a través de medios digitales.

La idea se desarrolla alrededor de salas expositivas y de los pasillos que las unen. En lo que se refiere a las salas serán cinco y hay proyectada una sexta, a desarrollar en una segunda fase del proyecto. Así, las cinco pensadas para poner en marcha ahora serían Praza da Catedral, Praza do Seminario, Área do Concello, Os Remedios y Cemiterio Vello y la que quedaría para más adelante sería Os Castros, que estaría pendiente de la puesta en valor de la zona, excavada parcialmente en 2017, con la creación de un parque arqueológico.

Además se contempla una sala anexa del museo que conforman los espacios del centro de la ciudad, Os Muíños, en este barrio de artesanos. Los pasillos serían entre la Praza da Catedral y la Praza do Seminario por la Fonte Vella; entre la Praza do Seminario y la zona del consistorio siguiendo el recorrido de la antigua muralla medieval; entre la zona del consistorio y Os Remedios pasando por el centro cultural de Alcántara; y desde ahí hasta el cementerio viejo, que sería el último espacio de las salas del centro.

Actuaciones

Una de las actuaciones que se contemplan para consolidar las salas como espacios expositivos abiertos es la creación, en cada una de ellas, de videomappings temáticos. Estos vídeos se podrán proyectar en determinadas ocasiones, pero también estarán listos para descargar en todo momento. En la Praza da Catedral el vídeo versará sobre los orígenes de la ciudad; en la Praza do Seminario, sobre aspectos culturales; en la zona del consistorio, sobre el patrimonio de carácter civil; en Os Remedios estará dedicado al Camino de Santiago y en el cementerio viejo, a la evolución contemporánea de la ciudad desde el siglo XIX. En la sala de Os Muíños, el vídeo se basará en el patrimonio artesano y etnográfico.

Para la segunda fase quedaría la puesta en valor de la zona de Os Castros y su correspondiente vídeo temático que podría desarrollar su historia desde la Edad de Hierro a la época medieval siguiendo los restos hallados en la zona.

También está previsto llevar a cabo una mejora de Mondoñedo App, a través de la que actualmente se tiene acceso a noticias, datos del comercio local o sobre el patrimonio, el turismo y la historia. La idea es mejorarla para integrar en ella todo el contenido disponible en un único espacio virtual para después, a través de códigos QR, acceder desde las distintas salas del museo abierto.

Otro de los puntos contempla la mejora de la iluminación siguiendo la línea que ya se marcó en distintos puntos del casco histórico de la ciudad. En este caso la mejora se centrará en el cementerio viejo, "para iluminar os accesos, os corredores e incluso algúns puntos especiais", detalla Vigo. Y en cuanto a infraestructuras también se prevé el soterramiento de cables y líneas de todo tipo en cada obra nueva que se ejecute.

La apuesta por la digitalización lleva al proyecto a contemplar la instalación de puntos de acceso wifi en las plazas de la catedral, el seminario, el concello y Jaime Cabot, en la alameda y en Os Muíños. "Isto tamén nos levará a avanzar no concepto de "smartcity" como un acceso á información a todos os niveis no que non sexa necesario nin ter cobertura, nin datos", explica Vigo.

Situación

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Cultura con fondos europeos a través de la Xunta de Galicia. Fue aprobado a finales del año pasado y en estos momentos se está trabajando en la redacción de los proyectos de ejecución de las distintas actuaciones que está previsto llevar a cabo.

La inversión prevista ronda los 250.000 euros y debe estar terminado a finales del año 2024.