"O Citroën GS é moi cómodo, non sentes un bache"

La tecnología Citroën que maravilló al mundo, la puso la casa francesa puso a disposición de la clase media durante una época con el GS. Tenía gran personalidad y era tan distinto a nivel tecnológico al común de los turismos que todavía se lo echa de menos. Le ocurrió a José Pernas Ben que posee en Xove esta unidad salida de fábrica hace 44 años. Enseguida aporta dos datos sobre el mismo. El más importante es que «é moi cómodo, non sintes un bache, non te enteras» y el segundo que perteneció a la casa de un político que por desgracia se hizo muy famoso por sus andanzas al frente de la alcaldía de O Vicedo y en los tribunales: el finado Isaac Prado Villapol.

"Levo case 20 anos en Pinturas Xurxo e hai algo máis de tres anos un de Ferreira que nos axudaba díxome deste GS. Tíñao un rapaz que mo vendeu a min", explica José, quien ya por entonces acudía a alguna concentración de coches clásicos con su Ford Fiesta de gasolina, un coche que conservaba desde los tiempos de marinero, pues antes de pintor fue tripulante de barcos como el Nuevo Luna, Pepín o Santa María. "De cando se ganaban cartos no mar", dice.

Pero este GS en la versión Palas más equipada no era barato. pero sí muy revolucionario. "Gústanme os coches antigos e este xa se ve pouco", dice José. Viajar en sus confortables 4,20 metros con la revolucionaria suspensión hidroneumática era y sigue siendo otro cantar. Es un sistema heredado del Citroën DS 'Tiburón' de alta gama, sin muelles ni amortiguadores convencionales. Se apoya en unas esferas con líquido hidráulico que mantienen el coche a una altura constante al suelo y lo nivelan automáticamente aportando un confort y estabilidad muy destacables. En las carreteras españolas de los años 70 es fácil imaginar que el GS, pudiendo regular su altura en posición baja, normal y alta, no solo representaba un lujo de viaje. Era casi un todoterreno, como ya lo fuera el 2CV. Solo había que acostumbrase a la sensación de flotabilidad.

Esta unidad no tiene muchos kilómetros y José apenas tuvo que sanearle la carrocería y pintarlo del mismo color original. Aprecia hasta sus parachoques de acero, a prueba de toques con farolas. "Ten moi boa aerodinámica e as botellas de suspensión nunca me dan problemas. Lévoo á Renault de Celeiro e o único é que debo encendelo con certa regularidade porque se non cando vou collelo cústalle arrancar". El motor es un cuatro cilindros opuestos refrigerado por aire y con doble carburador Weber que, sin ser un portento de prestaciones ni estar pensado para ir de carreras, permite unos cruceros decentes. A pesar de una cuarta marcha bastante larga. En caso de quedar sin batería, se puede arrancar con una manivela, insertándola bajo los chevrones de la parrilla delantera. La práctica ya se tiene de los elevalunas manuales.

A día de hoy todavía llaman la atención detalles muy pensados y prácticos. Su amplio portón trasero lo era y desde luego sus faros indican que los ingenieros franceses concedían mucha importancia a la iluminación de la carretera. También el volante monobrazo (que siguieron montando después el CX o el XM) deja ver claramente la instrumentación y el freno de mano con asa en el cuadro, es también muy cómoda. Aunque no tanto el cenicero central sobre el mismo salpicadero. Entre los peros, esa tradición tan gala de accesos complicados cuando hay que buscar algún recoveco para cambiar una correa o reparar algo. Todo está bastante apretado en el vano motor.

Sin embargo, frente a la pobre frenada de otros contemporáneos, el GS montaba ya ABS de origen y discos en las cuatro ruedas y la de repuesto se sacaba en un abrir y cerrar de ojos ya que está bajo el capó (el propulsor es bajito por su configuración bóxer), sin necesidad de mayor sujeción.

Un coche bastante distinto al Ford Fiesta gasolina del año 1990 que José sustituyó por otro Fiesta 1.8 a gasóleo pero que enseguida dejó porque "pesaba moito de diante". Ahora para el día a día se mueve en un Dacia Sandero. Él ya supera holgadamente la cincuentena, como también quien esto escribe. Como experiencia personal también recuerdo la llegada del primer y creo que único Citroën GS que hubo en mi calle de origen, en A Pontenova. Lo había comprado un vecino llamado Olegario, era muy distintos a los R-12, 124 o 1200 y los de la pandilla solíamos hacer corrillo cuando lo ponía en marcha en la calle, regulando las subidas y bajadas de suspensión en el tránsito desde la calzada a la acera y el garaje. Era como de ciencia ficción. Hasta los cromados tapacubos brillaban con elegancia frente a la mugre que solían acumular las llantas de chapa de sus coetáneos.

Los devotos de la suspensión hidroneumática y la tecnología francesa pata negra, la 'auténtica' la llaman, seguro que no han pasado por alto aquel programa en el que los tres trastes del programa británico 'Top Gear' comparaban la eficacia y comodidad de un CX Break con la de un BMW Serie 5 circulando sobre una pista empedrada. Le echaban mucho humor pues este nada tenía que hacer frente a la delicadeza de marcha del francés, que resultaba indemne, en caso de tener que desactivar dentro una bomba.

Seguro que José no someterá al GS a semejante prueba, aunque podría perder hasta una rueda que este coche seguiría circulando estabilizado y seguro sobre las otras tres. Es incluso enternecedor la forma en la que ha tuneado su Citroën, al estilo de la época. Utiliza funda de volante para un agarre más cómodo, en el cuadro sigue el portafotos y del retrovisor cuelgan recuerdos y amuletos. Aunque lo mejor está en la parte trasera. La bandeja es como un pequeño nacimiento Citroën. Está el perrillo de peluche cómodamente adormilado sobre un cojín en la esquina, una cruz confeccionada con nudos marineros, una maqueta de un CX, un gorro, el Manual de taller y tiempos de reparación y la pegatina de 'Citroën prefiere TOTAL', por el lubricante. También, el clásico perrito que mueve arriba y abajo la cabeza, aunque en este coche no cabeceará mucho. "Compreillo a outro afeccionado asturiano nunca concentración en Mondoñedo, porque aquí non se atopan", dice.