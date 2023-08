Cita para mollar pan e moito máis

O núcleo de Cervo celebrará as Festas na Honra da Nosa Señora, San Roque e o Carme dende este luns ata o 19 de agosto. Uns festexos que arrancan coa Festa do Ovo Frito e se pechan coa Queimada Popular, declarada de Interese Turístico Galego, dous grandes eventos que confieren ás patronais cervenses unha grande calidade e as que hai que sumar tamén outros eventos, como a música que soará na sesión vermú e as verbenas.

O programa de actos presentouno a rexedora, Dolores García Caramés, xunto á tenente alcalde, Mali Méndez e unha representación da comunidade de montes A Bidueira e da Asociación Rego Cachón, que organiza as festas patronais, que apoia o Concello.

Os festexos arrancan hoxe coa popular Festa do Ovo Frito a partir das oito da tarde na Praza do Souto. Este ano, a ración, que custará seis euros, traerá dous ovos, un chourizo, patacas fritidas, pan e bebida. Dende a organización contan con vender arredor de 4.200 racións, para as que adquiriron 1.200 quilos de patacas, 10.000 ovos e 4.500 chourizos.

Se o tempo acompaña contan con agotar as previsións, como vén sucedendo nas últimas edicións na que se forman colas quilométricas para adquirir as racións que son preparadas por un sincronizado equipo de voluntarios, que se alternan nas tarefas para vender os tiques, preparar e servir as racións.

Para amenizar esta xornada, acudirán a Cervo a Charanga Fuego e a Discomóbil Conxuro.

Mañá ás 13.00 horas está prevista a misa solemne cantada polo Coro de Cervo, seguida de procesión. A continuación, haberá sesión vermú a cargo da orquestra Tokio que repetirá na verbena á noitiña xunto á actuación da cantante Aixa Romay (participante do programa La Voz de Antena3).

O mércores 16 a misa solemne será ao mediodía e tamén estará cantada polo Coro de Cervo e haberá de novo procesión. De seguido haberá sesión vermú da man do grupo Zona Cero, que repetirá na verbena da noite.

Xa o sábado 19 terá lugar a XLV Queimada Popular de Cervo, que tamén contará co Mercado Tradicional xa dende a mañá. Unha inciativa que foi ganando forza nos últimos e onde se poden adquirir diversos produtos gastronómicos e de artesanía variada, e onde a xente vístese ao estilo tradicional galego.

Son o complemento idóneo para quedar xa todo o día na localidade e desfrutar á noite do máxico espectáculo que achega desde hai 45 anos a asociación Airiños do Xunco coa representación previa ao reparto de queimada, na que participan numerosos veciños.

Dende o Concello animan a veciños e visitantes a gozar destas festas, que reúnen cada ano a amigos e familia nunha contorna única como é o núcleo cervense.