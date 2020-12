El cine regresa a A Mariña

El cine vuelve a Viveiro y a A Mariña, como los turrones, por Navidad. Después de algo más de un mes de cierre debido a las restricciones en la ciudad del Landro, la gerencia de Cines Viveiro reabre sus puertas este viernes. Y lo hace cargado de estrenos. "Ponemos toda la carne en el asador y que no sea porque no hay películas o no traemos las que se estrenan", señala su gerente, Joaquín Armesilla.

Los cinéfilos de la comarca podrán disfrutar desde este viernes de hasta dos grandes estrenos, como son Wonder Woman 1984 y la española Hasta el Cielo. "Ahora que empieza a haber un poco de cine de estreno, queremos aprovechar el tirón de algunas películas como Wonder Woman o alguna infantil", explica ilusionado Armesilla.

No se detendrán con los estrenos de este fin de semana, sino que ya han elaborado una programación para toda la Navidad. "La próxima semana tendremos el estreno de otra infantil, Los Croods 2: una nueva era, que apunta a gran taquillazo", vaticina.

Igualmente, quieren pasar películas que se han estrenado en la primera quincena de este mes. De esta forma, este mismo fin de semana se podrán ver la española El verano que vivimos y la infantil alemana El jinete del dragón, ambas en la cartelera española desde el pasado 4 de diciembre: "Queremos retomar algunas de las que no se han podido ver aquí para que nuestro público tenga la oportunidad de hacerlo".

También para evitar la concentración de gente, han renunciado a la tradicional iniciativa de "al cine por un juguete, en la que se podía ver una película sin pagar entregando juguetes o material escolar en buen estado"

RESTRICCIONES Y AFORO. En Cines Viveiro tendrán que lidiar en esta reapertura con el problema añadido del toque de queda y ninguna película superará las diez y media de la noche para que el público pueda regresar a casa sin superar este límite horario.

Pese a ello, podrán seguir haciendo dos pases: "Tenemos que adelantar un poco la primera proyección porque queremos que se escalonen los inicios en cada sala para evitar aglomeraciones, pero dos sesiones se ajustan bien. Las tres de los sábados sí que son ahora imposibles".

En cuanto al aforo, "podemos meter 60 personas por sala y sesión, que no son muchas, pero ojalá vendiéramos todo siempre", apunta. Seguirán con la venta online y en taquilla, y también pueden vender para comer y beber. "En Castilla y León no dejan, pero la Xunta sí y es bueno porque supone una parte importante del negocio", reconoce.

MÁXIMA SEGURIDAD. Joaquín Armesilla no se cansa de recalcar que el cine es un espacio totalmente seguro. "Estamos adoptando todas las medidas que nos piden e incluso más allá de lo que marcan los protocolos. Es un espacio totalmente seguro porque estás con la mascarilla, hay distancia, gel, no estás hablando y no tienes a nadie enfrente. Creo que es una de las alternativas de ocio más seguras. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo del público y si lo tenemos, continuaremos adelante", concluye.