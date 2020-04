Cincuenta voluntarias cosen 3.000 mascarillas en Burela

Burela ha logrado llegar a las 3.000 mascarillas en el taller de confección creado con la colaboración de medio centenar de voluntarias, que han cosido en sus casas las protecciones y que el Concello repartió entre diferentes empresas y comercios abiertos durante estos días.

Tiendas de alimentación, farmacias, talleres, gasolinera, estancos y el puerto son los lugares donde se entregaron las mascarillas, “feitas con material doado por empresas e particulares nun sesenta por cento, aos que agradecemos a súa achega, e nun corenta polo Concello”, explica Carmela López, la edil de servicios sociales, departamento encargado de la coordinación del movimiento popular de fabricación de mascarillas caseras y de su reparto.

No han sido las únicas donaciones que se han llevado a cabo, pues “dende o Concello interesámonos polo material de que dispoñían as empresas e organismos que máis o precisaban, e seguímolo facendo, doando todo o que está nas nosas mans, tanto do material adquirido polo Concello como do que imos recibindo da Xunta a través das peticións cursadas á Fegamp”, cuenta la concejala socialista, quien subraya la compra “nos negocios de Burela” de material como buzos, calzas, cubrecabezas, guantes, máscaras, gel antiséptico, gafas protectoras, delantales de plástico, bolsas o láminas de acetato.

El Hospital da Mariña fue en primero en recibir parte de esas donaciones “por se chegaba o momento de ter que utilizado”, pero también se cedió parte a la funeraria, Guardia Civil, notaría, empresas de limpieza, Cáritas o el centro San Aníbal.

A estas dos últimas entidades se han derivado las donaciones de alimentos que se han recibido “porque serían o noso punto de distribución como banco de alimentos a nivel local”, afirma López, concienciada también con los más desfavorecidos “e estamos a traballar para dar cobertura a todas as situacións de emerxencia social que se produzan”.