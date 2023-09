El Cima ribadense es un centro clave para todo el marisqueo gallego

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, apuntó en una visita al Centro de Cultivos Marinos (Cima) de Ribadeo que el trabajo en estas instalaciones es clave para la rehabilitación de los bancos gallegos de moluscos bivalvos y como ejemplo de ello puso que en los últimos cinco años se produjeron más de 12 millones de unidades de semillas de estas especies entregadas al sector pesquero de toda Galicia.

El nuevo responsable de Mar de la Xunta hizo una primera visita a estas instalaciones en las que se está trabajando en una quincena de investigaciones con un presupuesto total de más de 600.000 euros. Media docena de esas investigaciones, indicó Villares, "corresponden a proxectos aprobados no marco da Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos da comunidade autónoma (Redemar), unha iniciativa pioneira na que colaboran outros centros investigadores e entidades do sector". Citó concretamente varias acciones relacionadas con el erizo, la ostra plana, las macroalgas o con el estudio del estado de los bancos naturales en distintas rías.

A las acciones desarrolladas bajo el paraguas de Redemar es necesario añadir otras financiadas por la Consellería do Mar como las relacionadas con la presencia del parásito marteilia en las poblaciones de berberecho, la producción de fitoplancton, el seguimiento de toxinas emergentes o el estudio del comportamiento de los ejemplares de almeja babosa y navaja producidos en criaderos al ser trasladados al medio natural.

El titular de Mar aseguró que avanzar en el conocimiento del estado de los distintos recursos "é fundamental para xestionalos ben e favorecer a mellora das súas poboacións. Neste sentido, incidir en que non hai mellores decisións que as tomadas con datos serios e rigorosos que as avalen, un xeito de traballar que sempre caracterizou ao Executivo galego e vai seguir sendo un dos seus sinais de identidade", anticipó Villares con respecto a su línea de trabajo en este campo.

También recordó que las líneas de investigación del Cima son múltiples "e van desde aspectos como os procesos oceanográficos costeiros ata a bioloxía, ecoloxía e dinámica das poboacións mariñas, a mellora dos procedementos de cultivo de distintas especies de interese comercial ou o estudo de alteracións patolóxicas".