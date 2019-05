La CIG denuncia falta de material en el centro médico de Foz y el Sergas lo niega

El sindicato CIG-Saúde denunció la falta de material en el centro médico de Foz, que según aseguran "é consecuencia da privatización do almacén de subministracións". Sin embargo desde el Sergas dicen que este servicio no está privatizado sino que "é o propio Sergas quen compra o material, sanitario e non sanitario, necesario para os seus centros de saúde e hospitais e quen o subministra a través da súa plataforma loxística".

Desde la CIG aseguran que en el centro médico focense "desde hai 10 días non teñen papel de mans e para as padiolas onde atenden aos pacientes, tamén levan case 15 días sen agullas de extracción para analíticas de adultos tendo que utilizar agullas pediátricas o que está a provocar un atraso na recollida de mostras e tamén falta material de papelería e hai escaseza de gasas e outros materiais". "Isto débese á privatización do servizo e á escaseza de material abastecido froito dos recortes, de tal maneira que cando reciben o novo material aos poucos días xa está esgotado ou escasea", dicen.

En este sentido, aseguran que la respuesta dada a la situación desde la gerencia de Lugo es que enviarán "de forma urxente" el material el viernes, "máis de dous días para repoñer o material?", se preguntan. "O Sergas é o responsable de controlar á empresa privada e de garantir o abastecemento de material en tempo e forma nesta situación, xa denunciada no seu momento, é o día a día de todos os centros de saúde e PAC da nosa comarca", añaden.

Por su parte, desde el Sergas explican que todo el suministro de material se hace desde su plataforma logística, que cuenta con más de un centenar de profesionales y más una treintena de vehículos para repartir los pedidos. Asimismo, subrayan que cada centro recibe el material que solicita en función de sus necesidades y que cada uno tiene un sistema automatizado de petición de material, "que foi pactado cos propios profesionais de cada centro". "Calquera necesidade extraordinaria ou urxente solicitada é subministrada fóra dos prazos habituais de entrega", afirman.

Asimismo, el Sergas detalla que todo el material es adquirido entre las empresas que se presentan a los concursos, "sendo unha das condicións primordiais para a adxudicación a calidade dos produtos subministrados". Sanidade defiende la plataforma como una manera de optimizar el uso del espacio de almacenamiento en los centros sanitarios y el trabajo de los profesionales, "que teñen máis sinxela a xestión dos pedidos". Además, subraya que tienen controladas las incidencias que se dan en la prestación del servicio para mejorar su calidad. "Este servizo é máis rápido que era antes, polo tanto non é certo que se tarde máis en atender as peticións", concluye.