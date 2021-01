El sindicato CIG denuncia que "o escándalo das inmunizacións irregulares chega al Hospital da Mariña" donde, según afirma, las principales dirigentes de su equipo directivo "vacináronse saltándose todos os protocolos", por lo que pide su dimisión al entender que es un "abuso de poder" al utilizar vacunas destinadas a personas que trabajan en primera línea y cuando aún "hai máis de 250 compañeiros sen recibir a primeira dose". Cita concretamente a la directora del hospital y a otras tres profesionales del equipo directivo del Hospital Público da Mariña.

Fuentes del Sergas aseguraron este lunes que estas vacunaciones se hicieron porque este personal mantiene contacto directo con enfermos de covid ante la escasez de personal motivada por la pandemia. También añadieron que recibieron la vacuna después de que ya se hubiese vacunado el resto de personal sanitario que está pautado que se vacune por estar en primera línea.

Pero el sindicato nacionalista asegura que aún no se vacunó a muchos profesionales "con función asistencial aos doentes", por lo que cree que el comportamiento de las directivas del centro hospitalario mariñano "carece de ética e de moral ao utilizar vacinas destinadas a persoas de primeira liña de risco para protexerse a si mesmas".

La CIG asevera tener constancia de que el pasado lunes día 18 "foi vacinada a directora do distrito da Mariña, a subdirectora médica, a subdirectora de enfermaría, a supervisora de área e a xefa de admisión e documentación clínica, empregando o poder que lles dá o seu nomeamento para vacinarse saltándose o protocolo establecido polo propio Sergas, namentres unha parte importante do persoal asistencial non foi vacinada pola falla de doses para todo o persoal".

Un hecho al que suman que, en la reunión mantenida el martes, "a propia directora explicou o plan de vacinación e afirmou que tanto a parte administrativa, como a equipa directiva e as organizacións sindicais serían as últimas en recibir a primeira dose, e sempre en función da dispoñibilidade das mesmas, cando xa se atopaba vacinada dende o día anterior", denuncian desde la CIG.