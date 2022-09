La sección sindical de la CIG en Alcoa celebró este lunes asamblea con sus afiliados, en la que los representantes del sindicato expusieron que perciben que "non se mostrou o mesmo interese por parte dos cargos de CC.OO. que noutros momentos, pois están pensando nas eleccións sindicais e non na planta de Alúmina, como deberan", recalca José Paleo.

La CIG se muestra partidaria de que el actual equipo se mantengan al frente hasta el arranque de las cubas, "pois coñece o espírito do texto acordado cando se decidiu apagalas, polo que ten que ser quen vixíe a súa posta en marcha". Sin embargo, Paleo detecta que "non parece ter intención de moverse ao estar atento a outros temas", indica.

Paleo afirma que las elecciones supondrían un par de meses de campaña y división entre los sindicatos, razón por la que considera que deben hacerse después del rearranque de las cubas. También resalta que "non houbo un comité tan unido coma este e debemos seguir por ese camiño na defensa dos postos de traballo, e deixarnos de pensar nas eleccións".

El sindicato pide a los cargos del comité que reclamen el mismo trato para Alúmina que para Aluminio, piensa que deben solicitar una reunión con la empresa para conocer sus intenciones, puesto que el tema solo se trató por encima en la reunión de Madrid, donde Álvaro Dorado comentó que barajaban todos los escenarios. Dicha afirmación causa preocupación al no haber descartado el parón de la planta.

La CIG cree que deben explicar "como afecta a baixada de produción das plantas de Noruega ás que deixamos de subministralles, como inflúe a redución do Ive anunciada polo Goberno, as condicións necesarias para rearrancar Alúmina, os prezos do gas cos que empezaría e cal é a situación do depósito de barros vermellos, se segue adiante a ampliación con viabilidade ata 2027 ou máis alá", resume Paleo.

Además, pide aclarar si se baraja un Erte o la reducción es temporal. La CIG aboga por presionar a la Administración sobre la urgencia de buscar soluciones al precio de la energía, por lo que acordó movilizaciones que propondrá al comité en los próximos días.

Dudan que las PPA estén a tiempo de abaratar energía

En cuanto al seguimiento de la reunión de Madrid, la CIG expresa dudas de que las inversiones anunciadas de las PPA estén a tiempo para empezar el 1 de enero de 2024, dado que el rearranque debe estar completo en julio de ese año y "cada vez temos menos confianza en que iso poida chegar a ser así, porque as de Endesa e Capital Energy non vemos que avancen e a outra segue cos trámites para solicitar a área de excepcionalidade ao estar fóra de parques eólicos".



Inversiones

Las inversiones están en proceso de ingeniería o detalle, según Paleo, que afirma que "non empezou ningunha, só a demolición do forno, pero o investimento en sí é a construción. Non queremos dudar de que vaian cumprir a palabra, pero si da posibilidade de que estean feitas a tempo, sobre todo o forno, que supón o 40% do custo, uns 42 millóns, pois limita o rearranque, e descoñecemos que opción baralla Alcoa se non acaban a tempo".