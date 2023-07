La CIG de Alcoa lamenta que las PPA solo den el 50% de la energía necesaria

La sección sindical de la CIG en Alcoa comunica a los trabajadores información sobre la situación de la fábrica de Aluminio, como que las PPA solo cubrirán un 50% de la energía, que desde el 1 de enero de 2024 en que se empiecen a rearrancar las cubas hasta julio de 2025 solo funcionarán 32 o que al bajar la producción de Fundición se perdieron clientes.

La CIG recuerda que desde la modificación del acuerdo de rearranque no se hizo ninguna reunión de seguimiento pero este mes hubo "charlas informativas" con la dirección de Aluminio cuyo contenido da a conocer a la plantilla. Sobre la energía, dice que del 75% que iban a cubrir los nuevos contratos asociados a parques eólicos todavía no construidos "só está garantida como máximo un 50%" y que esto es así "porque na negociación das PPA cambiouse risco por prezo". Esto afecta al rearranque, pues aunque se mantiene su inicio en el 1 de enero, no habrá energía procedente de PPA para tener activas más de 32 cubas hasta el momento en que obliga el acuerdo firmado, a partir de julio de 2025 ya que en octubre de ese año tienen que estar el 100%.

En cuanto a las inversiones, el transformador, las mesas de colada, el horno de homogeneizado y las barras de compensación están en construcción, mientras que el horno de cocción está en fase de estudio de ofertas de proveedores y todavía no hay fecha de inicio y finalización. La CIG hace referencia a otra inversión que ve necesaria y que no está incluida en el acuerdo, la sustitución de los lavadores de electrodos que "limitan a vida da planta a decembro de 2027" y que sirven para evitar la contaminación con flúor. Tendrían un coste de entre 30 y 39 millones pero "Alcoa non está disposta mentres non teña garantida unha enerxía competitiva a longo prazo", dice.

El sindicato también traslada que la Fundición soporta mayores costes al tener que trabajar ahora con metal frío para refundir. Añade que al bajar la producción "a menos do 60%" se perdieron parte de los clientes, "que debemos recuperar cando se poña o resto da planta en marcha".