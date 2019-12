Cifras y Letras para 2020

La Fundación Eu Son, que atiende desde Burela a 37 personas con discapacidad intelectual de diversos ayuntamientos de la comarca, tiene ya a la venta su calendario solidario para 2020, con el que vuelven a sorprender, un año más, por la cuidada puesta en escena para cada una de doce fotos que ilustran el almanaque, basado en esta ocasión en libros que han terminado siendo películas de éxito.

Así, repartidos por meses, los usuarios aparecen caracterizados como los personajes de Harry Potter, Charlie y la fábrica de chocolate, Los tres mosqueteros, Forrest Gump, El Principito, Sherlock Holmes, Don Quijote, Crepúsculo, La isla del tesoro, El niño con el pijama de rayas, La vuelta al mundo en 80 días y El señor de los anillos.

Un trabajo que comienza con meses de antelación, con la elección de la temática y la asignación a cada usuario del personaje más adecuado, que no conocen casi hasta el final, pues "a veces la primera elección no nos vale porque igual no hay traje acorde con su talla", cuenta Noelia Eijo, la directora de la fundación, en la que todos los monitores se implican para dar vida a un proyecto que, no cabe duda, es de los más ilusionantes de cuantos llevan a cabo. "Todos los años están expectantes para saber de qué van a caracterizarse y son capaces de mantener el secreto hasta el final", asevera Eijo.

La responsable recuerda que es un proyecto para el que cuentan con pocos recursos, por lo que agradecen la colaboración del medio centenar de empresas de Burela y de la comarca, entre ellas Disfraces Perona y Cabaliño de Pau, además de Foto Sergio e Imaxina, que colaboran con las fotos y la producción, posterior a una ardua labor de búsqueda de emplazamientos, que este año les obligó a dar vueltas para buscar una valla para El pijama a rayas, así como a romperse la cabeza para encontrar el vestuario y los complementos adecuados.

El calendario, a cinco euros, está a la venta en establecimientos de diversos municipios de toda A Mariña. Una comarca en la que colaboran también los concellos donde residen usuarios.