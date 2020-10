El cierre de Madrid causó bajas en los pisos turísticos y hoteles de A Mariña

La comarca de A Mariña vive con cierta incertidumbre y hasta algo de temor una posible llegada masiva de gente procedente de la ciudad de Madrid, o de alguno de los otros ocho municipios confinados de dicha comunidad. Sin embargo, parece que esto no va a producirse, al menos a gran escala. Propietarios de viviendas turísticas de la comarca, especialmente de Barreiros y Foz, confirmaron este viernes a este diario que habían tenido cancelaciones de gente de la capital de España que iba a desplazarse hasta la comarca mariñana pero finalmente no lo harán.

Un propietario particular de varias decenas de viviendas de estas características, ubicadas sobre todo en los concellos focense y barreirense, especifica que durante las jornadas del jueves y, sobre todo, este viernes, tuvieron diversas bajas en las reservas que les habían realizado para este puente.

"Todos explicaron por que foi e entendemos que non se queiran expoñer, porque as multas son de 600 euros, así que é moi normal que non se arrisquen", una explicación económica. A este razonamiento une otra: "Tampouco entendería que viñeran. Como van vir, se abondo teñen co seu para encima vir para aquí a traérnolo", comenta este empresario que dice ser consciente de que se producirá un descenso importante en la economía comarcal con respecto a lo que podría suponer este puente.

Uno de los municipios que tradicionalmente recibe una mayor cantidad de madrileños es el de Ribadeo. Su alcalde, Fernando Suárez, pidió "sentidiño" a los ciudadanos de las zonas confinadas porque recordó que habrá tiempo para viajar y para acercarse hasta Ribadeo o A Mariña, donde incidió en que "sempre son ben recibidos ", pero entiende que para ellos este no es momento de salir.

En el caso de los llegados de cualquier otra parte, indicó que es importante que "todos cumpran as normas, que habitualmente son as mesmas en todas partes, é dicir, mascariña, distanciamento social, hixiene, uso de xeles... Todo iso que todos coñecemos e que aprendemos no confinamento que nos impuxeron en xullo e que agora podemos ensinar".

Pero además hizo también otra reflexión, apuntando a todos los que lleguen estos días a Ribadeo y a toda la comarca. "Que veñan pero con responsabilidade legal —en alusión a los de zonas confinadas—, pero tamén moral, porque é importante que cumpran as normas para que dentro de tres semanas non sexamos nós os que teñamos un problema", explicó.