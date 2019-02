El cierre de la cocina obliga a usar el catering para las comidas en el asilo de Foz

El alcalde de Foz, Javier Castiñeira, confirmó que una inspección realizada en el actual asilo de la localidad obligó a cerrar la cocina del centro por algunas deficiencias, lo que obliga a atender los servicios de comida de los usuarios mediante un catering. "Onte (por el jueves) avisounos a responsable do asilo do peche da cociña e ante a imposibilidade de facer inversións nas instalacións debido ao inminente traslado dos usuarios á nova residencia decidiuse traer a comida doutros centros que ten Mensajeros de la Paz nesta zona", explicó. La ONG que lleva el asilo focense también es la responsable de las residencias de la tercera edad de Mondoñedo y Cervo.

Con respecto a la apertura de la nueva residencia, Castiñeira precisó que estos días están con los últimos trabajos antes de recibir la inspección de la Xunta para la concesión del Permiso de Inicio de Actividad (Pia). "Agora mesmo xa temos as caldeiras cargadas de pellets e xa está no centro toda a roupa de cama e tamén se fixeron as limpezas do interior e o exterior do edificio", explicó el regidor que aseguró que están a la espera de recibir un horno para acabar de equipar la cocina. La semana que viene también se colocarán las letras en el exterior del edificio.

Los cálculos del alcalde son que en tres o cuatro semanas la nueva residencia ya esté en marcha, "aínda que dependemos de terceiros e iso nunca se sabe con certeza, pero a nosa previsión é esa, que como moi tarde o 15 de marzo estea en marcha".

De esta forma, abrirá el nuevo edificio que lleva tres años finalizado y se cerrará el actual, que presenta deficiencias.