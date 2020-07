Cierran al menos cinco bares y la inquietud crece en toda la costa lucense

El incremento de las pruebas que está realizando el Sergas para determinar los contagiados en la comarca de A Mariña hace que el número de positivos esté creciendo exponencialmente y provocando, poco a poco, una mayor inquietud en toda la zona con efectos ya visibles como el cierre de varios bares. Asimismo, este jueves se confirmó que el brote llega también a la zona oriental de esta comarca ya que se confirmó el positivo de un bombero del parque de Barreiros y, además, se dio a conocer el positivo de Ribadeo.

JOSÉ MANUEL CHAVES

Del bar O Pulgas

*"As miñas probas deron negativo pero eu non as creo e desde logo non abrimos ata dentro de quince días"