Cientos de campistas ya montaron las tiendas para vivir el Resurrection Fest

Cientos de campistas se afanaban este lunes en colocar las tiendas de campaña que les servirán de alojamiento en una semana en la que se celebra una de las citas más importantes de Europa para los amantes del hardcore, el punk, el rock y el metal: el Resurrection Fest. El parque de Covas volvía a mostrar su apariencia habitual en esta cita anual que cada año multiplica con creces la población de la ciudad vivariense.

Muchos de ellos no son nuevos en este evento musical de alto nivel. Es el caso de Julen Álvarez, vasco de nacimiento, que lleva ya cuatro años acudiendo puntual al Resurrection Fest. Este año se unió a él la lucense Paula Orige, aunque ambos ya se conocen desde hace un par de años. A través de un foro, crearon un grupo de WhatsApp al que se unieron otras trece personas que llegarán este martes desde Madrid, Sevilla, Canarias, Vigo, y Santiago. Para ellos esta cita supone "un punto de encuentro en donde festival y convivencia suponen el tándem perfecto", dicen. La ubicación del parque les permite, además, disfrutar de la playa a escasos metros de la zona de acampada. Mientras terminan de montar sus tiendas, destacan la buena música de algunos grupos ya reconocidos que hay en el cartel, pero mantienen sus expectativas en el descubrimiento de nuevas promesas.

Escapando del calor de la capital llegaron Daniel Avellán y Manuel Gómez. Mientras que para el primero es la tercera vez que acude al festival, su amigo se estrena en el Resurrection Fest. Pero no están todos, pues faltan otros cinco colegas que este martes se unirán al grupo. Antes de pisar Viveiro, pararon en A Coruña para conocer la ciudad. Ahora, ya instalados, disfrutan del ambiente festivo del parque de Covas donde reinan la camaradería y el buen rollo. Ambos adquirieron sus entradas cuando todavía no se conocía el cartel de este año. Al respecto, destacaron "el buen hacer" del festival porque su intención "siempre fue venir de todas, todas", a la vez que señalaron la importancia "de darle visibilidad a otros grupos", dijeron.

También creen que lo máximo sería que algún año la organización pudiera traer a Metallica, e incluso repetir con Iron Maiden. Desde su punto de vista, otro de los grupos que iría como anillo al dedo en este cita sería Slipknot. Además de los conciertos y la playa aprovecharán para ir de tapas por el casco viejo de la ciudad.

El grupo capitaneado por Jesús Rodríguez y Pablo Gallardo fue de los primeros en acampar. Precisamente, llegaron hace dos días, aunque este martes se sumarán más amigos. Aunque algunos hicieron con anterioridad el Camino de Santiago, todos se estrenan en el Resurrection Fest. Lo hacen recién cumplidos los 18 años y celebrando el comienzo de una nueva etapa que comienza en sus vidas. De aquí saldrán dos ingenieros, un militar, una psicóloga e incluso un matemático, pero a todos les unen las ganas de disfrutar de la buena música y compañía. Fue un amigo quien les habló del festival y un poco el que les animó a materializar esta iniciativa que aúna fiesta, convivencia y relax. Del cartel de este año les sedujeron Kiss, Scorpions, Riot Propaganda y Ghost. Aún no ha empezado esta edición y ya están pensando en la del año que viene.

El grupo formado por Edu López, Javier Becerra, Jorge Bernardino y Carlos Sánchez está montando su zona de confort justo cuando se les divisa a lo lejos. También vienen de Madrid, pero ya son veteranos. Para Edu, el ambiente en el camping con la playa a pocos metros es "una de las mejores cosas de venir al festival", sin olvidarse de la cita musical, que traerá a grupos de sus gustos como Ghost, Kiss, o Crystal Lake. "No se trata solo de un festival, sino también de unas vacaciones" con los colegas, destacó. Al margen del evento en sí, se dedican a hacer turismo por otras zonas y a la gastronomía del lugar donde el pulpo y el marisco tienen también su protagonismo.