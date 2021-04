Pasados algo más de tres meses desde que le administraran la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, Carmen Fernández Pérez, usuaria de la residencia de la tercera edad de Burela y primera persona vacunada en la provincia de Lugo, asegura que la inyección no le dio ninguna reacción y defiende que es la única solución para frenar al virus. "La ciencia es la que nos va a salvar", asegura, "tenemos unos científicos maravillosos que están trabajando a marchas forzadas y yo creo que pronto sacarán alguna vacuna que nos de la inmunidad para todas las cepas del virus que están apareciendo y que puedan aparecer en el futuro". Con su optimismo característico, Carmen, de 85 años, admite que mientras que el covid-19 siga presente "hay que tener paciencia e ir aguantando, porque nunca llovió que no parase y esta vez tampoco será distinto".

A pesar de estar vacunados, cada ocho o diez días, a los usuarios de la residencia les continúan haciendo PCR "y todos damos negativo", algo que les permite cierto alivio en las restricciones que pesaron sobre las residencias de mayores en los primeros momentos de la pandemia, al ser los lugares más vulnerables. "Ahora podemos salir dos horas por la mañana los lunes y los jueves, y aunque me parece poco tiempo es mejor que no poder salir nunca", indica y subraya que ahora el centro también dispone de un pequeño patio exterior "que da a dos calles y está muy abierto y eso también cambió mucho la situación". Además, el poder recibir visitas de los familiares es un alivio importante, aunque Carmen reconoce que "con las nuevas tecnologías no llevé mal no recibir visitas, porque aunque no pudiera verles en persona, les veía a través de las videollamadas y ya me conformaba".

Esta asturiana natural de Mieres, que lleva cinco años en la residencia de Burela, entiende que la gente, a pesar de las reticencias de algunos en los primeros momentos, "está reaccionando bastante bien" a ponerse la vacuna: "Somos muchos en el mundo y tiene que haber de todo, pero yo creo que la gente se está dando cuenta de que la única solución es la vacuna y cuanto antes mejor".

EXPERIENCIA. El ser la primera persona vacunada en la provincia de Lugo le dio a Carmen un protagonismo que ella nunca esperó tener. "Nunca había sido tan protagonista ni había salido en el periódico", asegura entre risas, "fue apoteósico porque todo el mundo se enteró y me llamaban para darme la enhorabuena por estar ya vacunada". "Fue una experiencia muy bonita", subraya.

También reconoce que la exposición mediática le llevó muchos halagos por lo bien que se conserva a su edad. "Es cierto que nadie me echa los años que tengo, pero yo creo que me conservo tan bien porque estoy contenta conmigo misma y eso me da vitalidad y, además, estar en esta residencia es un lujo, así que todo suma", indica, y añade vitalista: "Lo poco o mucho que me quede no lo puedo desperdiciar; tengo que vivir la vida".