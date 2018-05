Cien negocios de Viveiro simulan echar el cierre para concienciar sobre su valor

La asociación Centro Comercial Histórico (CCH) de Viveiro puso en marcha este miércoles a la noche una llamativa campaña, que continúa este jueves, con más de cien negocios que empapelaron sus escaparates, puertas y ventanas como si fuesen locales vacíos que echaron el cierre y "simulan un pueblo sin comercio, servicios ni hostelería». La iniciativa no solo pretende llamar la atención de los clientes, sino de los dueños que alquilan los bajos comerciales, pues "con unos precios desorbitados difícilmente se podrán mantener abiertos los negocios", asevera en nombre del colectivo la gerente, Isabel Méndez.

Establecimientos de todos los sectores: del textil a la alimentación, pasando por la hostelería o los servicios profesionales, se adhirieron a la campaña con el objetivo de "mostrar al consumidor en qué medida el comercio de Viveiro le da vida". Citan como ejemplos la creación de puestos de trabajo, la colaboración con fiestas, el patrocinio de actividades de asociaciones y clubs o la realización de sorteos y demás iniciativas a lo largo del año, así como el hecho de iluminar las calles, algo que también consideran importante y por ello los negocios acordaron tener hoy totalmente apagadas las luces de los escaparates.

Según explica Méndez "para que el comercio local siga vivo" la campaña de concienciación debería tocar todos aquellos puntos que inciden en su funcionamiento, «no solo el acto de compra por parte de los clientes», sino también la sensibilidad de los dueños de los bajos comerciales para que pongan precios asequibles que ayuden a la apertura de nuevos establecimientos y a su viabilidad.

"Es un hándicap muy grande que tiene el comercio, hay determinados bajos que están a unos precios que no son acordes con Viveiro. No podemos tener aquí alquileres más altos que en A Coruña en algunos casos, son desproporcionados y no puede ser. No se hace caja para sufragar todos los gastos fijos", advierte.

La asociación también clama a al implicación de asociaciones y colectivos de la zona. "De que nos sirve pedir apoyo al comercio para fiestas, eventos, rifas para la excursión y un largo etcétera si a la hora de comprar cualquier tipo de material lo hacemos en una gran superficie o por internet", dice.

Por otro lado, desde el CCH inciden en la necesidad de erradicar la idea de que comprar en el comercio local es más caro. "Los negocios llevan tiempo adaptándose a las nuevas exigencias del mercado y a los actuales hábitos de compra, dando un servicio profesional y adaptado a todos los bolsillos", recalcan. Añaden que para constatar que es más cara una u otra opción hay que realizar una comparativa real de precios y "habrá muchas cosas en las que no se pueda competir con una gran multinacional, pero en muchas otras el comercio local es mucho más que competitivo", asegura.

El CCH lanzó en marzo otra iniciativa, "30 días 30 motivos" con mensajes sobre las ventajas de comprar en el pequeño comercio. Isabel Méndez recuerda que en el último cartel se lanzaba la pregunta: "¿Qué pasaría si dejásemos morir al comercio del pueblo" y la campaña que impulsan hoy tiene la respuesta: "Cierre de negocios, pérdida de empleos, calles oscuras, vacías y sin vida".