Cien kilómetros a la carrera bajo Dora

El Vivariense Óscar González Fraga completó este pasado domingo, a la carrera y sin parar, la ruta Ribadeo-Celeiro, un tramo de 100 kilómetros por el Camiño do Cantábrico en los que empleó un total de 13 horas y 20 minutos. Lo hizo como un reto, pero también como un buen entrenamiento para la Ultra Trail de Barcelona, una prueba de 136 kilómetros que espera poder disputar en el próximo mes de mayo.

El atleta de Celeiro, que pertenece a la sección de trail y montaña de la Peña Lar de Viveiro, tuvo que sortear los horarios del toque de queda y también lidiar con los efectos del temporal Dora, un factor este último que endureció todavía más esta pequeña aventura. "Custou un pouco máis porque coincidiu co mal tempo. Tiven moita chuvia e vento, pero tiña a intención de acabalo e conseguino", relata.

En cuanto al toque de queda, no pudo salir de Viveiro hasta las seis de la mañana y por eso no comenzó su carrera hasta una hora más tarde. "Levoume meu pai ata Ribadeo e logo tiña ata as once da noite para acabar, pero ao final cheguei a Celeiro a iso das oito e vinte minutos da tarde, así que foron ao redor de 13 horas e 20 minutos. Saímos xusto ao lado da Ponte dos Santos e máis ou menos levoume o que contaba. Dependía un pouco de como responderan as pernas, pero a miña idea era chegar sobre as nove da noite e cumpriuse o pronóstico", relata.

ACOMPAÑAMIENTO. Habla en plural porque uno de sus compañeros de la Peña Lar, el burelés Xaime López, lo acompañó durante los primeros 50 kilómetros de la travesía. "El parou en Cangas de Foz, onde me cambiei de roupa e comín algo na casa da súa parella, e desde aí fun só ata Portocelo, onde me esperaba o meu irmán Borja, que xa veu comigo ata Celeiro", rememora el vivariense.

La ruta que siguió se corresponde con el tramo del Camiño do Cantábrico y solo se detuvo en otro punto de la misma. "En Morás tamén me estaba esperando o meu pai con roupa e algo de comer", comenta.

Óscar relata que la idea de realizar esta ruta sin parar no surgió como el típico reto entre amigos. "Quero participar nese ultra trail de Barcelona e isto serviume para coller algo de fondo e meter moitos quilómetros seguidos nas pernas. Foi como un pequeno adestramento para probar en que momento estou. Sigo as novidades na páxina web da carreira e de momento non a anularon, así que seguirei adestrando para ela nos próximos meses", expone.

También le servirá casi de último entrenamiento, siempre que se pueda celebrar, la Camovi de Viveiro, a pesar de que ya estaría muy cerca de la carrera barcelonesa. "É a décima edición da carreira polos montes de Viveiro e sería a miña oitava participación, así que servirame de adestramento", valora el celeirense.

PENDIENTES DURAS. El reto no estuvo exento de dureza, aunque el atleta de la Peña Lar asegura que en ningún momento pasó por su cabeza abandonar. "Fun todo o tempo bastante ben e ademais levaba bastóns para a última parte, que sempre son unha axuda importante", señala.

"Máis adiante xa se verá, pero agora mesmo estou centrado en adestrar e facer moitos quilómetros"

No duda a la hora de señalar un tramo de la costa de Xove como el más duro de todo el recorrido. "Onde máis sufrín foi entre Morás e Celeiro. Foi a parte máis dura, porque xa traía bastantes quilómetros enriba. A partir de Portocelo fun case máis camiñando que correndo porque as pernas xa non respondían tanto. Entre Morás e Portocelo hai unhas pendentes que se fan bastante duras e logo, a partir da praia de Esteiro, xa é todo moito máis liviano", recuerda Óscar González.

De momento, no se pone nuevos retos por delante, ya que está totalmente enfocado en la preparación de la carrera catalana. "Máis adiante xa se verá, pero agora mesmo estou centrado en adestrar e facer moitos quilómetros", concluye.