Ciclos de eólicos, madera o diseño se barajan para el IES Alfoz-Valadouro

Las propuestas para completar la oferta educativa en el IES Alfoz-Valadouro con diversos ciclos pasan por intentar implantar especialidades con salida en la zona, por lo que se barajan propuestas relacionadas con la madera, los eólicos o el diseño. "Lo que buscamos es que sean ciclos que no supongan un coste muy elevado, que no existan en otros ayuntamientos de la comarca y que a su vez tengan demanda", resume Pedro López Morillo, el joven promotor de la iniciativa, que ha puesto a trabajar a los concellos para intentar que las dependencias del centro puedan acoger otras enseñanzas, además de los cuatro cursos de la Eso que es lo que ahora se imparte.

"El centro tiene cada vez menos alumnos y es normal porque cada vez es menos lo que se oferta", asevera López Morillo, quien recuerda que algunos de los alumnos que están adscritos al centro, domiciliados en ambos concellos, terminan anotándose en otros de la zona, sobre todo Foz y Burela, donde tienen que terminar desplazándose al acabar la Enseñanza Secundaria Obrigatoria.

EN DEUDA. Eso fue justo su caso, "y me dio mucha pena despedirme de los que habían sido mis compañeros en cuarto de la Eso y no en segundo de bachillerato como pasa en otros lados", explica el joven, natural de Monforte, pero que se asentó de manera definitiva con su familia en la zona en el año 2011. "Reclamar más para el instituto es para mí devolver a esta localidad parte de lo que me ha dado", apuntaba este lunes.

Pedro está a punto ya de entrar en la Universidad, en su caso la de Vigo, donde estudiará Traducción e Interpretación en Español y Francés, pero no quiere que su antiguo centro decaiga "y corra el riesgo incluso de cerrar, como ya ha estado alguna vez", cuenta. Para ello, en su cruzada ha contado con el apoyo de los gobiernos de Alfoz y O Valadouro, con los que mantiene reuniones periódicas; la próxima, a mediados de septiembre, será ya para presentar diversas propuestas que encajen con la oferta y demanda. Unas propuestas en las que ya están trabajando los dos ayuntamientos, con el fin de buscar los planes más favorables.

A ello, se suma la opción de tratar de fijar población en la zona, algo siempre tan necesario en concellos del rural, por lo que se están analizando diversas propuestas, que después se tratarán de presentar a la Xunta de Galicia para ver cuál es la que ofrece mayor viabilidad.

La carpintería de madera es una de las opciones que barajan desde el Concello de Alfoz, según confirmó su alcalde, Jorge Val, quien considera que es una buena apuesta tanto para que la gente se pueda establecer por su cuenta, como para trabajar en algunos de los negocios del sector que ya existen. A ello, lo que suman otros relacionados con las artes y el diseño, según avanzó la concejal valadourense María Mon, quien reconoce que es un campo con muchas opciones y sobre el que no existe nada en la comarca. Propuestas todas que se analizarán y se presentarán en conjunto las más viables, ente las que también podría estar otras relacionadas con los parques eólicos que existen en O Valadouro e incluso se baraja un ciclo medio de parafarmacia, que podría tener buenas salida.

FIRMAS. De forma paralela al trabajo con los políticos, Pedro López inició una campaña de recogida de firmas entre la población y ya son un millar las que ha logrado y que se presentará como aval de sus demandas. Una respuesta que considera "muy positiva" y que confía que se repita el próximo lunes en la concentración que se ha convocado delante del instituto para reclamar por su futuro, a las ocho y media de la tarde y a la que animan a los vecinos de los dos concellos a acudir.

Será López Morillo quien se encargue de hablar ante los concentrados, a los que explicará las gestiones realizadas hasta la fecha y las expectativas de futuro, que arrancaron con la propuesta de un luchador, que no esperaba tanta repercusión. "La verdad es que estoy muy satisfecho del apoyo recibido, que no esperaba que fuera tanto, sobre todo porque sirve para demostrar que los jóvenes nos implicamos, a diferencia de lo que cree mucha gente", cuenta el alfocense de adopción que sueña con que la zona siga creciendo y siendo un lugar de oportunidades para muchos.

Desde los concellos confirman que todo se hará por vía administrativa, con el idea de no politizar el tema, porque entiende que es la defensa del interés general. "La idea es que todo se tramite desde el centro, pues es el que debe hacer la propuesta", señala el regidor alfocense, quien confía en que haya una rápida respuesta.

Activista muy activo en redes

López Morillo prefiere que le llamen solo Pedro, sin el Luis de su segundo nombre, aunque en las redes sociales, donde es muy activo, sí lo utiliza. El joven es también un activista ambiental y también del colectivo LGTBI, lo que ha llevado a algunos en la red a pedir que se bautice al IES con su nombre.



Apolítico

"A mí me gusta el que hay. Yo no hago esto por protagonismo ni para buscar un beneficio personal, sino que es algo altruista y ya aprovecho para decir que no voy a concurrir a las elecciones locales de 2023 como algunos han apuntado", asevera, para recalcar que empezó con esto "no para meterme en política ni mucho menos, sino para ser un puente entre todos los partidos políticos del valle y entre ambos concellos. Mi compromiso es férreo y lo seguirá siendo en los próximos años, pero siempre apolíticamente consensuando con todas las formaciones políticas", afirma el joven sobre su propuesta.