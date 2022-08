El ciclo desigual de la faba complica el hacer previsiones sobre la producción

La secretaria de la cooperativa Terras da Mariña y propietaria de la firma laurentina Xoias do Val, Mari Carmen Seijo, reconoce que el ciclo de la leguminosa está siendo este año muy desigual, incluso en la misma finca, por lo que resulta complicado a estas alturas hacerse una idea de lo que dará de si esta campaña. "Algunhas plantas teñen vainas e outras aínda están en flor e ademais, cos días de barruzo que viñeron, seguen botando guías", asegura Seijo, que subraya que los días de calor registrados en julio no afectaron al cultivo: "Eses días de calor si que deixaron as plantas algo tocadas, pero despois choveu algo e xa recuperaron".

Y es que la faba es muy sensible al tiempo, por eso los productores tienen que fiar todo a lo que llega del cielo. "A faba non quere grandes temperaturas, que acaban con ela, pero tamén ten que vir o tempo que corresponde a cada momento senón sofre", indica Seijo, que precisa que a partir de ahora lo ideal sería que se retirara la niebla y la llovizna que predominó esta última semana en la comarca y que vinieran días de sol con unas temperaturas moderadas. "Con estes días de barruzo, as plantas botaron moita folla e están moi bonitas, pero a partir de agora xa sería malo porque pode provocar que aparezan os fungos".

La llovizna de los últimos días provocó que la verdina, que se está empezando a recolectar, esté afectada por los hongos

De hecho, la faba verdina, que es de mata baja y con un ciclo de crecimiento de tres meses y ya se está empezando a recoger algo, se está viendo afectada por los hongos por el tiempo de estos días. "Igual ca verdina, as brancas tamén son sensibles aos fungos, polo que ahora ten que vir xa tempo seco para evitar que se estraguen", reconoce la productora en este sentido.

La situación de las plantaciones parece indicar que la campaña puede ser buena, pero hasta que empieza es dificil decirlo, tanto por la desigualdad en el ciclo de las plantas como por el tiempo que pueda haber: "Este ano está sendo moi raro en todo e nun mesmo día pode vir dende sol a nubes ou choiva, polo que a incerteza sobre como vai ser a campaña é total porque aínda que as plantas están moi guapas, igual a partir de agora vén un tempo pouco axeitado e se estraga todo porque tampouco o ciclo das plantas está sendo uniforme. Se agora chega moito sol e as plantas ven que non van poder alimentar as vainas que teñen, tíranas".

El grueso de la recolección para la faba galaica empezará el mes que viene y se mantendrá previsiblemente hasta bien entrado noviembre. La superficie plantada se parece mucho a la de años anteriores, aunque tiende a la baja. "Este ano mantense plantado máis ou menos o mesmo terreo doutros anos, pero é certo que cada vez se planta menos porque, como noutros moitos sectores, falta relevo xeracional", indica.

Desde Faba Verdina de Galicia, Alfonso Cartoy también indica que esta variedad de leguminosa se está empezando a recoger estos días, aunque será a mediados de mes cuando empiece el grueso de la recolección y cuando desde el distintivo ya abran sus instalaciones en Lourenzá y Mondoñedo para recoger la leguminosa.

Cartoy también se muestra satisfecho con el tiempo que vino este año para beneficiar la cosecha, pero al igual que Seijo espera que los próximos días sean secos y poco calurosos para la recogida.