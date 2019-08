Cinco ciclistas se intoxican tras beber agua de un lavadero en O Cadramón

Un grupo de cinco ciclistas de Ribadeo y Vegadeo sufrió una gastroenteritis tras beber el sábado pasado agua de un caño que sale de un lavadero ubicado al pie de la carretera LU-P-0101, subiendo a la derecha desde Ferreira hacia O Cadramón, antes de llegar a la iglesia de San Xurxo, en la aldea de O Albardo.

Los afectados, que no llevaban agua, preguntaron a la vecina de la casa próxima si podían tomarla y esta les respondió afirmativamente. Tras sufrir desde el domingo diarrea, vómitos y malestar general, se dirigieron al Concello de O Valadouro para que pusiese una señal indicando que no es potable, pues está al lado de la vía pública. Los responsables locales les indicaron que hablarán con los propietarios, ya que es de un particular.

Los afectados, que tiene restos en un bote que enviarán a analizar, reconocen que el agua también puede pasar a situación de no potable por circunstancias externas.