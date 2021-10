El ciclista de Viveiro arranca con 400 bicis en pelotón la ruta a Dinamarca

El ciclista vivariense Alejandro Paleo Mosquera, también trabajador de la fábrica de Vestas en Chavín, inició el domingo su ruta hacia la sede central de la compañía en Dinamarca escoltado por un pelotón de unos 400 niños y mayores, que se subieron a sus bicicletas para acompañarle en los primeros kilómetros del recorrido. Los más pequeños se quedaron en el cruce de Naseiro, mientras que la gran mayoría le siguió hasta los jardines de Viveiro e incluso aficionados a este deporte de toda la comarca se unieron a la causa acompañándole hasta Ribadeo y Asturias.

El deportista confesaba antes de emprender la marcha que su estado era bueno. "A nivel anímico atópome bastante ben, estou preparado para empezar, hoxe — por el domingo— vai haber moita xente, moitos compañeiros; gustaríame que isto fose como unha festa, pero é algo reivindicativo para que non nos pechen a fábrica, é unha manifestación máis que facemos os traballadores de Vestas". Alejandro Paleo expresaba asimismo su agradecimientos a cuantos hacen posible el viaje. "Esta viaxe é posible gracias ao pobo de Viveiro, está todo o mundo involucrado: tendas, comercios, o Concello, os pobos colindantes e todos os compañeiros que fixeron o posible para que teña un fin positivo".

Su carácter humilde ante la gesta se traslucía también ayer en sus manifestaciones. "Aquí non hai heroes, somos todos. Eu non fixen nada estes días, fixérono todo eles, só teño que dar pedal, que é o que realmente me gusta, espero que non pase nada, non ter ningunha lesión para poder chegar con bo fin alí, teño esa esperanza porque estou de entrenar todos os días, despois de ir traballar e de facer cousas na casa. Son moi positivo, irei a un ritmo por debaixo do que entreno normalmente e non debería haber nada".

Alejandro Paleo se toma el desafío como su cometido para los próximos días. "Este vai ser o meu traballo, non vou estar na fábrica, espero poder andar de oito a dez horas diarias, intentarei parar o menos posible pero sen ir rápido para poder descansar tamén un pouco a cabeza e poder estar cos meus compañeiros, desconectar un pouco da bicicleta que sei que vai ser moi duro", subraya.

UNIRSE AL RETO. El vivariense es consciente del equipo que forman en la fábrica y ahora con sus dos compañeros de recorrido, Breixo Buján y Guillermo Barreiro, con los que compartirá pernoctas en la caravana. "O traballo deles non vai ser máis fácil, un ten que conducir e o outro vai grabar os vídeos. Obxectivo é que toda a xente que nos vexa polo camiño se una a nós, sexan coches ou bicicletas, levamos a pancarta detrás, a xente que vexa o vídeo vainos identificar, a intención é que nos sigan un rato con bocinas, facendo ruido e que as bicicletas se unan a min sen ningún tipo de medo", señala. Paleo afirma que demostrarán que "somos un equipo, levamos semana e media con isto, en catro día armamos un exército para a manifestación de onte —por el sábado—. Somos un equipo unido, unha familia, levamos moítisimos anos xuntos". Armado con su bicicleta profesional de carretera espera no tener averías, pero si ocurre alguna llevan repuestos aportados por tiendas de Viveiro que colaboraron y también podrán comprarlos por el camino.

Sus padres también le arroparon en la salida. Pepe Paleo destaca que la ruta es "unha mostra máis de esforzo, os galegos somos un pobo traballador, o único que necesitamos son uns dirixentes serios que creen un clima que sexa favorable para que as empresas veñan e non se vaian". Recalca que su hijo probará que "non nos importa o esforzo sempre e cando teñamos unha recompensa".

En el trayecto hasta la ciudad también le siguieron unos 120 coches. Las fuerzas de seguridad: Policía Local, Nacional y Guardia Civil, así como integrantes de Protección Civil abrieron paso y le secundaron en el trayecto inicial hasta la ciudad del Landro, donde también recibió el calor de vecinos que esperaban su paso. Responsables municipales locales, encabezados por la alcaldesa, María Loureiro, también respaldaron la salida y su paso por Viveiro.

Manifestación el martes en Santiago

Los trabajadores de Vestas tienen marcada en rojo en su agenda la jornada de mañana, pues está prevista la constitución de la mesa industrial en la sede de la Xunta, en la que tienen puestas esperanzas para que se ponga la primera piedra para retomar la industrialización de la comarca, amén de confiar en un posible cambio de postura por parte de la empresa. Además, para respaldar sus demandas llevarán a cabo una nueva protesta, justo antes del comienzo de dicha reunión, a la que desconocen si acudirán representantes de la multinacional danesa.