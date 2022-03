Christian Gómez Mesa: "Mi abuela falleció en 2015 y quise seguir con su legado"

¿Cómo descubrió la Semana Santa de Burela?

Por mi abuela, que se llamaba Antonia Rubiños Díaz. Ella era una de esas personas que hacía lo imposible por hacer feliz a la gente, a los demás, y era muy devota de la Virgen de la Esperanza.

¿Y qué pasó para que empezara a colaborar?

Mi abuela falleció en el 2015 y a partir de ahí seguí su legado y empecé a colaborar con la Semana Santa.

¿Qué significaba su abuela?

Fue una madre para mí. Mi madre se marchó cuando yo tenía tres años y nos fuimos a vivir a casa de ella y de mi abuelo, junto a mi padre.

¿Por qué se decidió a participar en el concurso para ilustrar el cartel de la Semana Santa de Burela?

El año que lanzaron el concurso, en 2020 (que no se pudo celebrar por la pandemia), yo estaba yendo a catequesis todos los domingos y veía que una de las imágenes vista desde una de las vidrieras tenía una luz muy bonita. Eso me inspiró y me lancé a participar en el concurso. Y luego fui con la cámara de fotos a la hora precisa y saqué fotos, tanto a esa imagen como a otras. Pienso que es una fotografía digna de ser el cartel de la Semana Santa.

¿Es la primera vez que ilustras el cartel de la Semana Santa?

Sí. Antes, en todas las ediciones ilustraba el cartel con una pintura de una persona de Burela, pero éste se jubiló y por eso hicieron el concurso.

¿Y qué significa para usted ilustrar ese cartel?

Un honor y un agradecimiento a todos los años que llevo colaborando con ellos y ayudando en todo lo que puedo.

¿En qué colabora?

Como la directiva ya tiene planeado todo el programa, a mí me toca más la parte del estilismo, decorar la iglesia, preparar las andas, los hábitos...

¿Qué espera de la Semana Santa de Burela 2022?

Vamos a volver con mucha fuerza. El lema de esta Semana Santa, que dice Hay un lugar para ti es muy cierto. Abrimos las puertas de esta celebración a todo el que quiera, ya sea disfrutando viendo las procesiones, donando lo que quiera, ayudando para llevar las andas. Vamos a hacer una Semana Santa lo más grande y vistosa posible dentro de las restricciones que haya por el covid-19.

¿Cuál es su primer recuerdo de esta celebración?

Pues el primero y más bonito es ir con mi abuela, en domingo de Resurreción, delante de la plaza de la iglesia, donde salía la Procesión del Encuentro. Salía la procesión y se dividía en dos, una imagen por una calle y otra por otra, y luego se unían, y se bailaba, y todo con el himno de Galicia de fondo y con la campanas tocando el Aleluya.

¿Colabora en algún otro tipo de asociación?

Sí, pertenezco a la Asociación Ledicia y estoy en un programa de radio, Proxecto Neo.

¿Qué le dicen sus amigos de su pasión por la Semana Santa?

No les extraña, ya lo saben. Incluso a veces tengo que faltar algunas horas a clase.