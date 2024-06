Roberto Vilar recoñece que chora "ao pensar na función" deste venres en Xove

O humorista Roberto Vilar pecha a xira Celebreixon ao pé da súa casa, na aldea xovense de San Cristovo en Xove, algo que decidiu porque no espectáculo fala moito dos seus pais. A función, de dúas horas de duración, empezará ás dez e media da noite deste vindeiro venres. É de balde e con entrada aberta a todos os interesados.

"Veume á cabeza que teñen un prado diante da casa e así meus pais van poder verme na eira. Case é lóxico que acabe na aldea onde nacín, pois isto foi tamén unha viaxe á infancia", explica el mesmo sobre un espectáculo que o ten máis nervioso do habitual por ser onde é.

O equipo instalará un escenario grande e no campo e haberá chiringuitos e unha zona de comida e bebida para que non falte de nada e sexa toda unha festa. Á función, na que tamén actuará Toñito de Poi, seguíralle unha verbena con un DJ, polo que a festa está garantida ata as tres ou as catro da madrugada.

Ilusión por estar entre amigos

A Roberto faille especial ilusión, sobre todo porque estean os veciños, pero tamén os amigos de Xove, Viveiro ou Cervo. "Practicamente coñezo a toda a xente, vai ser moi emocionante. Estes días vou no coche e choro só de pensalo. Imos gravar unha peza documental para que nos quede de recordo e para que a xente a vexa, comeremos na casa dos meus pais e ensaiaremos alí. Vai estar toda a banda na casa".

O humorista espera que sexa un espectáculo distinto, pero "en esencia é o mesmo show só que aquí vai ser ao aire libre e vou intentar que meu irmán faga un sketch", adianta. Vilar non atopa as verbas para facer balance da xira coa que celebra 30 anos de profesión, pero confesa que a desfrutou moito. "Foi unha viaxe brutal, viaxar ao Roberto máis neno, ver os teatros cheos, como desfrutaba o público da música en directo, porque non sabían que ía tocar unha banda". O presentador agradece tamén o cariño e a xenerosidade que expresaron os asistentes a cada función.

Para chegar a esta última a non hai perda, está ao lado da praia de Portocelo.