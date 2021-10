El chiringuito ribadense de Os Castros despide el verano

Cuando ya empiezan a verse algunos abrigos y hasta asoman los paraguas, Diego López, el responsable del chiringuito ribadense de Os Castros se ha despedido del verano este sábado.

Hay que reconocer que el hombre le echa valor, porque no es la mejor época del año para celebrar una fiesta en un local que se encuentra a pie de playa, o más bien sobre ella. Porque el chiringuito de Os Castros se encuentra en la parte alta del arenal ribadense del mismo nombre.

Pero para entender por qué se propuso una idea como esta hay que tener en cuenta las circunstancias. Es la octava fiesta de fin de temporada que hace y Diego contó a este periódico que está especialmente ilusionado con ella "porque el año pasado no pudimos hacerla por lo de la pandemia, y a mí me fastidió un montón, porque al final se había convertido ya en una especie de tradición".

Así que cuando este año comprobó que las medidas se iban relajando y que podía afrontar la temporada estival de otra forma, más parecida a la habitual, optó por prolongar la campaña algo más de lo normal. Y la prolongación del cierre obligó a retrasar a su vez la fiesta de fin de temporada que hace siempre.

Los asistentes no tuvieron que hacer nada salvo pasarse por allí, porque la comida era gratuita para todos

Y es así como estamos en este punto, celebrando una fiesta de verano, pero saludando ya al mes de noviembre. Metidos en Halloween.

Como es habitual, Diego no se arredró un ápice y preparó un fin de fiesta a la altura de lo que se merece el local.

A partir de la una y media comenzó con la fiesta.

Él dice que es un gesto que quería tener con su clientela porque sabe que "a estas alturas, ya prácticamente no queda gente veraneante, lo que hay es la gente que tenemos de siempre, la clientela más fiel y los que son de por aquí, así que es también tener un detalle con ellos, porque yo estoy muy contento con los habituales, siempre lo dije, estoy encantado".

Diego López dice que para él "esto es un lujo, de verdad. Muchas veces, en verano, acabas la tarde, te sientas allí a tomar algo con la puesta de sol y piensas que en dónde vas a estar mejor"

Además de comida hubo música, por supuesto. DJ Eva se encargó de ponerla y a las cuatro y media empezaron a hacer varios juegos con los que ir amenizando la tarde, seguidos de un concurso de lanzamiento de rana y media hora más tarde, de boina.

Luego llegó el turno de otro de los actos más esperados: la música en directo, que esta vez la puso The Good Men. Atención porque es una formación que deja huella. Son músicos extraordinarios.

Y luego, ya más tarde, otra de las costumbres del chiringuito de Os Castros: la puesta de sol con fuegos artificiales y la fiesta de cada año, que siempre encanta a los asistentes.

UN LUJO. Diego López dice que para él "esto es un lujo, de verdad. Muchas veces, en verano, acabas la tarde, te sientas allí a tomar algo con la puesta de sol y piensas que en dónde vas a estar mejor. Quiero intentar reproducir esa sensación, aunque esta vez lo hagamos más tarde de lo normal, pero es por eso por lo quisimos prolongar la temporada algo más de lo que lo hacíamos".

"Aquí funcionamos bien y a mí me gusta tener buena relación con todos"

Esta vez Diego tenía la mosca detrás de la oreja porque sabe que las previsiones meteorológicas no eran buenas, pero eso no le quita ni la más mínima ilusión, porque sabe que pondrá todo su corazón en tratar de que todo se desarrolle del mejor modo posible para que la gente que asista se lo pase tan bien como siempre o incluso mejor.

Porque no oculta que él quiere ir pasando página con la pandemia, una época que le afectó mucho "porque estábamos despegando y nos supuso un corte, como a tantos otros compañeros, porque yo no creo que esté compitiendo con nadie. Aquí funcionamos bien y a mí me gusta tener buena relación con todos, y creo que la tengo con casi todos, como debe ser. Así que después de ese mal trago que tuvimos nosotros y la sociedad entera, me gustaría un fin de fiesta que estuviera a la altura". Así será.