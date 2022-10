Chino, el excentral del Pontenova que solo vio una tarjeta roja en su vida deportiva

Como a muchos otros jugadores, a Manuel Cabodevila Veiga se le conocía en el mundo del fútbol por el mote que tenía su familia, Chino. Nació en A Pontenova en 1955 y jugó en el equipo de su pueblo casi toda su trayectoria deportiva, hasta que una lesión de cervicales le obligó a retirarse a la edad de 28 años, muy pronto para un deportista como él.

Empezó jugando en la Sarriana, en juveniles, junto con otros amigos que estudiaban en Lugo, como él. Tras hacer la mili en Gijón y un pequeño periplo en A Coruña, volvió a A Pontenova donde jugó tanto en Segunda como en Primera Regional.

Chino jugaba de central "y según decían era más bien duro", reconoce. Pero en cambio, solo le sacaron una tarjeta roja en toda su carrera "y fue en un partido amistoso", recuerda, y relata. "Y no fue por una entrada, sino porque el árbitro nos pitó un penalti en contra que era fuera del área y le empujé", señala. "Y era amigo mío, Moncho, de Burela, pero me sacó la roja", advierte.

La única roja no fue por una entrada, sino porque un árbitro, que era amigo mío, pitó un penalti que fue fuera del área y le empujé

Chino salía al campo siempre con la elástica del Pontenova, siempre esos colores amarillos y negros "aunque teníamos una segunda equipación que era blanca con una raya azul oblicua en el pecho, como si fuera la bandera gallega", dice.

A pesar de jugar de central, Chino era un futbolista que se prodigaba mucho en el área contraria y que, incluso alguna vez, llegó a quedar entre los máximos goleadores en Segunda Regional. "Fue una casualidad, pero entre que tiraba los penaltis del equipo y que metía muchos goles de cabeza...", se sincera. "Para esa categoría teníamos muy buen equipo", señala.

Si recuerda algún partido especial Chino como futbolista del Pontenova fue uno que disputó en Ferreira ante el O Valadouro. "Nos jugábamos el ascenso a Primera Regional y a nosotros nos valía el empate", recuerda. "Yo metí el primer gol de penalti e íbamos 0-2, pero el Valadouro nos empató a dos, pero al final subimos nosotros", dice. Pero este partido tuvo otra pequeña particularidad para Chino, y es que "nos expulsaron al portero a quince minutos del final y yo terminé jugando de portero", dice Chino, que fue capitán "aunque en aquellos tiempos casi no había ni brazaletes".

Recuerda como entonces "se entrenaba mucho menos, uno o dos días, pero era los viernes cuando nos juntábamos todos", asegura. Y sobre a qué delanteros le costó más marcar, afirma que fueron "Valeco, que jugó en el Riotorto pero era de Mondoñedo, y recuerdo a otro, Bernardo, que era de Meira", subraya.

Los delanteros que más problemas me dieron fueron Valeco, que jugó en el Riotorto y era de Mondoñedo, y Bernardo, del Meira

Chino entrenó media temporada al Pontenova "pero no me gustaba, ya no me gustaba cuando era jugador (sonríe)", reconoce.

SU ÍDOLO. En la actualidad, ya jubilado de su trabajo en Correos, Chino apenas ve el fútbol "porque hay muchos intereses", aunque reconoce que es del Athletic de Bilbao "desde pequeño por el portero José Ángel Iribar, que era mi ídolo". "De hecho, me gustaba mucho jugar de portero y en el colegio había un equipo de balonmano y ahí lo hacía debajo de los tres palos", concluye este mítico jugador del Pontenova en los años 70 y 80 del siglo pasado.