El chef Luis Veira potencia el consumo de la merluza del pincho celeirense

La marca Merluza del Pincho de Celeiro estrena web y campaña publicitaria de la mano del chef coruñés Luis Veira, poseedor de una estrella Michelín y conocido desde su aparición en el concurso televisivo MasterChef.

La firma Puerto de Celeiro distribuye cada año más de once millones de toneladas de merluza del pincho, un producto de calidad capturado en los caladeros del Gran Sol, donde cada pieza se pesca de manera sostenible con anzuelo y siguiendo una guía de buenas prácticas, lo que preserva el ecosistema sin dañar un producto que cuenta con la certificación Friend of the Sea.

La dirección de la lonja celeirense abre así un canal de comunicación directo con los consumidores para dar a conocer en profundidad su marca y producto, que tiene el premio Alimentos de España 2017 y es una de las primeras referencias de Galicia Calidade.

Por su parte, Veira trabaja con el grupo desde sus inicios como cocinero y destaca «la versatilidad» de este producto. Puerto de Celeiro destaca que la merluza está vinculada a la cocina tradicional con diferentes elaboraciones. La página www.merluzadelpinchodeceleiro.es ofrece un recetario original.

La campaña arranca en los grandes mercados de consumo urbano de Madrid, Barcelona y Bilbao, utilizando canales digitales dirigidos al consumidor potencial de la merluza celeirense. La empresa resalta que "el maridaje de este producto con el saber hacer de Luis Veira no puede fallar".