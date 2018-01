Los aficionados a la ornitología se encontraron con una sorpresa mayúscula desde hace unos pocos años en Ribadeo. Un fenómeno que no es nada habitual como es la creación de un espacio para la observación de aves se generó de un proyecto empresarial fallido. El hueco que se construyó para levantar una piscifactoría en Rinlo es ahora un entorno privilegiado para observar aves invernantes y, más concretamente, para localizar algunos ejemplares que no es nada frecuente encontrar en otras zonas.



Los aficionados a la observación de aves ya conocen el lugar como A Charca de Rinlo y van llegando desde lugares cada vez más lejanos atraídos por la posibilidad de ver aves extrañas en un espacio muy reducido, ya que en realidad se trata de un lugar muy pequeño en comparación con lo que puede ser la Ría de Ribadeo al completo, a donde también van numerosas especies.



Uno de estos aficionados, Enrique Sampedro, que mantiene muy activo el blog denominado ríaderibadeo explica que, efectivamente, "alí téñense observado moitas aves consideradas "rarezas" durante os últimos anos".

Al ser un espacio artificial el nivel de agua es variable 'e depende completamente do réxime de choivas'

Existe un problema, que es que al ser un espacio artificial el nivel de agua es variable "e depende completamente do réxime de choivas. Así, pode estar baleira, a medias ou completamente chea, dependendo das precipitacións. A finais do inverno estará de novo chea cando por fin chova o que debe. E en función de que nivel de auga teña, pódense ver unhas especies de aves ou outras, así como dependendo tamén da época do ano".



Esta conversión de un lugar artificial en un lugar para observar aves en un espacio relativamente corto de tiempo da idea de la adaptación de estas especies a nuevos entornos de forma muy rápida.



CAMBIO CLIMÁTICO. Enrique Sampedro indica que a finales de otoño, cuando las temperaturas eran inusualmente altas, las aves tardaban en llegar mucho más de lo habitual y señala que esto lo vienen observando hace tiempo "porque o clima inflúe radicalmente na migración das aves. En anos cálidos coma o 2017, as aves invernantes poden retrasar durante semanas a súa chegada á ría de Ribadeo".

Está constatado que a tendencia dos últimos anos é que as anduriñas están a chegar antes ás nosas latitudes do que antes o facían

Dice que "se as condicións climáticas son boas no norte de Europa, de onde proveñen a maioría delas, poden alargar alí a súa estancia ata que estas condicións empeoren. E o mesmo ocorre coas aves estivais, aquelas que proceden fundamentalmente do sur do planeta, de África máis concretamente, e que veñen aquí a criar. É o caso das anduriñas, por exemplo. Está constatado que a tendencia dos últimos anos é que están a chegar antes ás nosas latitudes do que antes o facían".



Pasa también con las cigüeñas, "que cada vez son máis as que nin sequera migran a África, senón que quedan na claramente o cambio cli península todo o ano. E as que migran, regresan máis cedo. Detrás de todo isto estámático".