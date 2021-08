Un chapuzón entre las páginas de un libro

Bañarse en la piscina y disfrutar de un buen libro mientras te pones moreno al sol ya es posible en la piscina municipal de Alfoz. Se trata de una iniciativa que está vigente desde hace aproximadamente dos semanas y que se sale de lo común al no ser algo habitual en piscinas de A Mariña o del resto de Galicia y España.

Tanto niños como mayores pueden combinar el baño y el juego con un nuevo pasatiempo que se aleja de las nuevas tecnologías, los libros en papel. Con la llegada del verano son muy habituales las recomendaciones literarias para llenar las horas de ocio. También es habitual ver a gente leyendo en la playa o en la piscina.

Por ello no es de extrañar que la propuesta del Ayuntamiento alfocense cuente con una gran aceptación y constituya un incentivo más para acudir a estas instalaciones. La acogida de esta iniciativa ha sido especialmente buena entre los más pequeños. Estos dividen la tarde de piscina para que les dé tiempo a todo. Así, disfrutan del sol, el agua, los amigos y un buen libro "con el que aprender cosas nuevas para ser mucho más listos", explican los niños del campamento que tiene lugar en Alfoz.

Afirman que lo primero que hacen nada más llegar es coger un libro para leer y, que cuando lo terminan, disfrutan del resto de la tarde entre chapuzones, juegos y risas. Llevar la biblioteca a la piscina apareció como un haz de luz en el Concello, que es el encargado de llevar el mantenimiento de las instalaciones. Sus responsables no lo dudaron ni un momento y aprovecharon esta idea para fomentar la lectura tanto en niños como en jóvenes y adultos.

"También es una forma de devolver a la gente al mundo en papel y alejarla de las nuevas tecnologías que tienen absorbida a la sociedad", aseguran desde la organización. El sistema funciona de manera muy sencilla para los usuarios que se encuentran en la piscina, cuya entrada es gratuita. Cualquier persona que se encuentre en sus instalaciones puede escoger un libro de los que se encuentran disponibles en el carrito y sumergirse en sus páginas durante el tiempo que está en el recinto.

La única regla, además de no meterse en la piscina con él y evitar que se moje para asegurar que no sufra daños, es dejarlo de vuelta en su sitio al final de la jornada, pues no está permitido llevárselo como préstamo a casa.

PARA TODAS LAS EDADES . La elección de un libro es algo muy personal y difícil de realizar para cualquier persona aficionada a la lectura. Es por ello que el carrito ubicado en una de las esquinas del recinto está cargado de una gran variedad de libros para todas las edades y los gustos más diversos, tanto en castellano como en gallego.

Los más pequeños son los que más disfrutan de esta actividad, alguna vez impulsada por sus padres, que les animan a pasar un rato leyendo. Estos pueden disfrutar de las aventuras de Os Bolechas, que son sus libros preferidos, pero también pueden aprender cosas sobre el cuerpo humano, la naturaleza o elegir leer cómics.

En cuanto a jóvenes y adultos, la amplia variedad de novelas hace que escoger libro se convierta en una tarea más complicada, sobre todo si surge un conflicto de intereses entre varios títulos. Se pueden encontrar novelas de grandes escritores contemporáneos, como las de Gabriel García Márquez, así como otras obras más convencionales, como las novelas románticas, policíacas o de ciencia ficción que siempre resultan lecturas entretenidas y frescas para combatir los días de calor.